Homem morre após acidente envolvendo caminhão, em Pouso Alegre

Motorista do caminhão perdeu o controle, saindo da rodovia e capotando.

Nesta terça-feira (14), um homem de 45 anos morreu após um caminhão que levava pet tombar na BR-459, em Pouso Alegre.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão, que era de Lorena, interior de São Paulo, perdeu o controle, saindo da rodovia e capotando.

De acordo com os militares, o caminhão transportava garrafas descartáveis e seguia na rodovia sentido Pouso Alegre.

O Corpo de Bombeiros e a equipe do Samu estiveram no local do acidente. O corpo do homem de 45 anos foi retirado do veículo pelos bombeiros e liberado para a funerária.

*Com informações G1 Sul de Minas.