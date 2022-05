Homem fica ferido após ultrapassagem proibida em Piranguinho, na BR-459

Motorista teve ferimentos graves e foi encaminhado ao pronto socorro de Itajubá.

Redação Csul / Foto: Divulgação PMR

Na noite deste domingo (22), um homem ficou ferido após tentar uma ultrapassagem e bater em um caminhão na BR-459, em Piranguinho. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista teve ferimentos graves e foi encaminhado ao pronto socorro de Itajubá.

Segundo os militares, o acidente aconteceu próximo do km 151. O caminhoneiro relatou aos policiais que o homem teria tentado uma ultrapassagem proibida, não conseguindo evitar a batida. Os veículos bateram na lateral um do outro.

O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Os militares não conseguiram ouvir a versão do motorista, pois ao chegarem no local, a vitima já estava sendo socorrida. O homem foi encaminhado para o pronto socorro com ferimentos graves.

*Com informações G1 Sul de Minas.