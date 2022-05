Homem é socorrido pelo Corpo de Bombeiros, após cair de telhado, em Três Corações

Vítima sofreu fraturas no tórax, crânio e outras partes do corpo.

Redação CSul / Foto: Imagem Ilustrativa

Na tarde desta quinta-feira (26), um homem de 53 anos foi socorrido pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros, em Três Corações.

De acordo com os militares, a vítima teria caído de um telhado na zona rural do município. O homem teve fraturas no tórax, crânio e outras partes do corpo.

A vítima foi levada para o hospital São Sebastião, em Três Corações.



*Com informações Noticiando Varginha