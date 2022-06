Homem é indiciado por importunação sexual contra professora, em Passos

Supervisora dos professores teria entrado na sala no momento do crime.

Foto: PCMG

Em Passos, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito instaurado para apurar o crime de importunação sexual, cometido contra uma professora da rede municipal de ensino no mês de maio deste ano. Um homem de 40 anos, aluno da vítima, foi indiciado pelo crime.

Por meio de investigações, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) apurou que o suspeito teria se aproveitado de um momento em que ficou a sós com a professora, dentro da sala de aula, para cometer o abuso. A supervisora dos professores teria entrado na sala no momento do crime.

De acordo com a delegada Mariana Fioravante Romualdo, titular da Deam, o investigado foi indiciado formalmente, e o inquérito policial relatado e remetido à Justiça.

Fonte: PCMG