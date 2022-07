Homem é encontrado morto em motel, em Pouso Alegre

Na casa da vítima foram encontrados uma faca pequena suja de sangue, bebida alcoólica e restos de cocaína.

Redação CSul / Foto Ilustrativa

Nesta quinta-feira (30), um homem de 58 anos foi encontrado morto com sinais de perfuração em um motel, entre Pouso Alegre e Borda da Mata. Segundo a Polícia Militar, a vítima era o caseiro do estabelecimento, que já não estava em funcionamento.

Uma testemunha acionou a polícia, e ao chegarem no local, a equipe de militares encontrou o corpo da vítima na casa onde morava, o homem foi encontrado no chão, com sangue no rosto e sinais de perfurações na barriga.

Conforme os militares, na mesa ao lado havia uma faca pequena suja de sangue, bebida alcoólica e restos de cocaína.

Uma das testemunhas contou que no sábado o funcionário esteve em uma visita na sua casa, em companhia de um casal, e desde o encontro, a testemunha não havia visto mais a vítima.

Os militares ainda informaram que, segundo a testemunha, ela não teria ouvido nada suspeito vindo do local, e se recorda que não havia energia na casa no sábado a noite.

A PM realizou busca para localizar o casal para a apuração de mais informações, porém nem o homem nem a mulher foram encontrados.

*Com Informações G1 Sul de Minas