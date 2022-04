Homem é atropelado e morre na zona rural de Três Pontas

A vítima, de 57 anos, foi atropelada por um carro. Condutores de dois veículos que estavam no local fugiram.

Um homem morreu após ser atropelada na noite deste domingo (10), na zona rural de Três Pontas. A vítima, de 57 anos, foi atropelada por um carro. Condutores de dois veículos que estavam no local fugiram.

De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha disse ter visto dois veículos parados no local do atropelamento, mas se aproximar, também de carro, os condutores fugiram.

A vítima, identificada por Vitor Frogeri, apresentava diversos ferimentos pelo corpo. O homem perdeu bastante sangue. Ele foi resgatado, mas morreu no hospital.

Até a publicação desta reportagem, o motorista que atropelou o homem ainda não havia sido identificado.

