Homem é assassinado com golpes de facão em Guaxupé

Redação CSul/Foto: Polícia Militar

Um homem foi morto com golpes de facão na manhã deste domingo (27), em uma estrada rural no bairro Cardosos, em Guaxupé. Segundo a Polícia Militar, a suspeita do crime teria sido uma discussão devido à uma motocicleta.

Na chegada ao local, os policiais se depararam com Frank Augusto Dionísio Ambrósio, 24 anos, caído no chão, com um corte de facão na altura do pescoço e seminu.

Uma testemunha disse aos militares que estava em sua casa quando escutou uma discussão com muitos gritos. Ainda de acordo com o morador, após a discussão, um homem foi até a casa dele e contou que teria brigado com a vítima e que ela estava caída com muitos ferimentos na estrada de terra em frente a um sítio na zona rural da cidade.

O suspeito disse ao morador que a vítima teria furtado a motocicleta dele e pedido R$ 800 para devolver o veículo. Ainda de acordo com a PM, a vítima e o suspeito teriam combinado de se encontrar para fazer o pagamento e a devolução da motocicleta.

O morador contou aos policiais que, depois de ter contado o ocorrido, o suspeito pediu um pouco de gasolina para abastecer a motocicleta.

Outro morador do local contou aos policiais que estava com a esposa na casa dele quando escutou o barulho de um carro e uma pessoa gritando “fique parado aí, não se mexe não”. Após ouvir gritos, ele contou aos policiais que ouviu apenas o barulho do carro indo embora e não soube informar o que aconteceu.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e fez os serviços de praxe. O corpo da vítima foi liberado para o serviço funerário e foi encaminhado para o IML de Passos.

Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

*Com informações: G1 Sul de Minas