Homem é assassinado a tiros na porta de casa em Campo Belo

Redação CSul/Foto:Kelly Cristina/ Diário de Campo Belo

Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira (5), no bairro Vila São Jorge, em Campo Belo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, que estava na porta de casa no momento do crime, foi morta por um homem que passou, dentro de um carro, e disparou contra ela.

Roger Oliveira Rodrigues morreu ainda no local. Ainda conforme a PM, o Samu informou que o corpo apresentava marcas de tiros na cabeça e no tórax.

O corpo foi encaminhado ao IML e logo depois liberado à funerária.

Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

*Com informações: G1 Sul de Minas