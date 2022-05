Homem de 40 anos é preso suspeito de matar mulher, em Pouso Alegre

Suspeito confessou o crime que teria ocorrido após uma briga

Redação Csul

Nesta quarta-feira (24), um homem suspeito de matar Lucimara Andrade da Rocha, foi preso pela Polícia Civil. A vítima foi encontrada no dia 1° de maio, no bairro Serra Morena, com sinais de estrangulamento.

De acordo com os militares, o homem de 40 anos, confessou o crime, que teria ocorrido após um desentendimento. Não foram divulgados detalhes sobre a motivação do ato e a relação entre o suspeito e vítima.

O suspeito foi encaminhado para o presídio no município de Pouso Alegre e o inquérito, que corre sob segredo de justiça, será encaminhado ao Ministério Público após conclusão.

*Com informações G1 Sul de Minas