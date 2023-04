Hoje é Dia: semana tem datas dos povos indígenas, Tiradentes e Brasil

Foto: Agência Brasil

Datas ligadas à história do Brasil serão lembradas na semana que começa neste domingo (16) – e que traz um feriado nacional na próxima sexta-feira (21): o de Tiradentes. Na quarta-feira, dia 19 de abril, é o Dia dos Povos Indígenas. No dia seguinte, completam-se 100 anos da criação da Rádio Sociedade (atual Rádio MEC), a primeira emissora de rádio do país. Por fim, no dia 22 se completam 523 anos da chegada dos portugueses ao que hoje chamamos de Brasil.

E para falar sobre os primeiros povos que habitaram o território nacional, o Hoje é Dia resgata o documentário Índios somos nós, da TV Brasil. Filmado em 2016, durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, o documentário entrevista indígenas de diversas etnias, que detalham suas culturas, tradições, passando pelas diversidades entre os povos e também os pontos de contato de suas histórias.

O Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, tem uma série de episódios dedicados aos povos indígenas, abordando temáticas como a luta por demarcação das terras de seus antepassados, a saúde indígena em tempos de pandemia, a saúde mental dos indígenas, o universo mítico e a sobrevivência da tradição no século 21, e, recentemente, a crise humanitária do povo Yanomami.

Cem anos da primeira rádio

No dia 20 de abril de 1923, foi assinada a ata de criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira emissora de rádio do país. Jovens cientistas e intelectuais que faziam parte da Academia Brasileira de Ciências, como Edgard Roquette-Pinto, Osório de Almeida, Henrique Morize, Paulo de Frontin, almirantes Álvaro Alberto e Moraes Rêgo, fizeram parte da fundação da pioneira emissora, que viria a entrar no ar em 7 de setembro daquele ano.

Anos depois, em 1936, a Rádio Sociedade seria doada ao governo federal, passando a se chamar Rádio Ministério da Educação – popularmente Rádio Ministério e, depois, Rádio MEC. A Rádio MEC, que faz parte da Empresa Brasil de Comunicação, é a emissora que há mais tempo opera de forma ininterrupta no país, e também foi a primeira experiência de comunicação pública, com programação voltada para educar e divulgar ciência e cultura.

Conheça a história da Rádio Sociedade e da Rádio MEC nestes episódios da série 100 anos do rádio no Brasil:

Herói nacional

O dia do enforcamento do inconfidente Joaquim José da Silva Xavier – mais conhecido como Tiradentes – virou feriado nacional no Brasil ainda no ano de 1890. A execução deste que viria a entrar no rol de heróis da Pátria aconteceu em 21 de abril de 1792. O programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, contou a história do conjurado mineiro: suas origens na fazenda do Pombal, o ofício de “tirar dentes”, sua carreira militar e o que fez Tiradentes se rebelar contra a Coroa portuguesa.

Outro episódio do programa explica o que foi a Inconfidência Mineira, bem como suas contradições e as lacunas na história da revolta da elite de Vila Rica (atual Ouro Preto, em Minas Gerais) contra a alta carga tributária imposta por Portugal

Em 2015, a Radioagência Nacional, em parceria com a Rádio Educativa da Universidade Federal de Ouro Preto, publicou uma série de cinco reportagens sobre a Inconfidência Mineira. O primeiro fala sobre a origem do movimento; o segundo, sobre os formadores da insurreição; o terceiro, sobre as mulheres envolvidas na revolta; o quarto, sobre os mitos e lendas sobre a Inconfidência Mineira, e o último, que você ouve abaixo, sobre a sentença e a execução de Tiradentes.

Terra à vista!

No sábado (22), completam-se 523 anos desde que a esquadra de Pedro Álvares Cabral – a maior frota portuguesa lançada ao mar até então – chegou em terras hoje brasileiras. O “achamento” do Brasil foi tema de dois episódios do programa Na Trilha da História: um, que foi ao ar em 2017, reconstitui a expedição da armada, e fala também sobre a expansão marítima portuguesa e como eram as travessias destas embarcações pelo oceano Atlântico.

Já este episódio de 2020 fala o que houve depois da chegada dos portugueses ao Brasil, como foi a relação com os indígenas e as consequências da exploração da “nova” terra pelos europeus.

Mais efemérides

Outras datas comemorativas acontecem nos próximos dias: o Dia Mundial da Voz, neste domingo (16); o Dia Internacional da Hemofilia, em 17 de abril; o Dia Nacional da Botânica, também no dia 17, em alusão ao nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius; o Dia Nacional do Livro Infantil, em 19 de abril; e, no dia 20, o Dia do Disco (que homenageia o músico Ataulfo Alves, falecido nesta data, mas do ano de 1969) e o Dia do Diplomata (que marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia nacional).

Fonte: Agência Brasil