Historiador de Pouso Alegre lança obra histórica com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura

A Prefeitura, por meio da Superintendência de Cultura, apoia a população pouso-alegrense com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é uma política cultural estabelecida que possibilita a realização, em parceria com o poder executivo, de grandes projetos locais de arte e cultura, dando oportunidades aos munícipes de manifestar e participar da cultura da cidade.

O projeto do momento é o lançamento do livro “Amadeu de Queiroz: Um imortal Sul-mineiro, sendo este o novo livro do historiador e escritor Fernando do Vale. A história traz a biografia do escritor pouso-alegrense Amadeu de Queiroz, tendo que o autor conviveu três anos com a filha de Amadeu, a quem o tinha como neto.

A obra possui três capítulos percorrendo pela trajetória histórica de Amadeu e de suas obras literárias. É contado desde o nascimento do autor, sua infância, adolescência e vida adulta, no ofício de farmacêutico, seguindo até o momento de sua partida para a grande cidade de São Paulo, já com família constituída, sua mulher e seus dois filhos, apresentando seus primeiros escritos, sejam eles em anotações particulares ou publicados em jornais regionais e de outras localidades do Brasil.

Logo Amadeu publica suas inúmeras obras publicadas, sejam elas de cunhos literários ou históricos e que são apresentadas no decorrer da escrita. A obra de Fernando é finalizada percorrendo os últimos anos de vida do escritor Amadeu, apresentando suas últimas obras, sejam elas lançadas em vida ou postumamente, e claro, a falta que foi e que continua sendo sentida no meio literário daquela época.

O lançamento do livro será realizado dia 18/08, às 19 horas, no Auditório José Saponara (Biblioteca Municipal de Pouso Alegre – Antigo Fórum) e irá contar com uma noite de trocas e experiências literárias, sendo o livro distribuído de forma gratuita a toda população.

