Handebol Feminino de Guaxupé conquista título máximo estadual

A conquista veio depois de uma campanha impecável das atletas do município

Foto: Prefeitura de Guaxupé

A equipe de handebol feminino, categoria adulto, foi campeã mineira da modalidade, em jogos ocorridos em Pará de Minas/ MG. Treinadas por Geovani Gomes, Juninho e Marina Massoli, as atletas chegaram a fase final de forma invicta e com o título de campeãs do Zonal A, disputado em Cachoeira de Minas.

Acompanhe a campanha até o título (Zonal A) e a classificação para final:

-03 Jogos – 03 vitórias

-105 gols marcados

-49 gols sofridos

-saldo positivo de 56 gols

Primeira Fase (Zonal A)

Cachoeira de Minas 16×47 Guaxupé Guaxupé 38×13 Poços de Caldas

Guaxupé 22×20 Juiz de Fora



Na fase final, Guaxupé manteve a intensidade e com três vitórias em três jogos, sagrou-se Campeão Mineiro de Handebol invicto, pela primeira vez na história.



Confira a campanha na fase final da competição:



Quartas de finais

Guaxupé 32×17 Poços de Caldas

Semifinal

Pirapora 18×27 Guaxupé

Final

Guaxupé 21×20 ADEEP/Paraopeba



O treinador guaxupeano Geovani Gomes, foi eleito o melhor treinador da competição.

O Governo Municipal parabeniza atletas, treinadores e todos os envolvidos no esporte e deseja um 2024 de muito sucesso e mais conquistas!

Fonte: Prefeitura de Guaxupé