Guias de Turismo de Poços de Caldas se reúnem com feiras de artesanato

Encontro teve como objetivo valorizar o trabalho dos expositores e estreitar o relacionamento institucional com os guias de turismo da cidade.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Representantes das feiras de artes e artesanato de Poços de Caldas, a Fearpo (Praça Dom Pedro II) e a Expo-Arte de Rua (Thermas), se reuniram na manhã desta segunda-feira (5), com a presidente da Associação de Guias de Turismo de Poços de Caldas (AGPC), Gislene Cristina de Lima. O encontro, realizado no Centro Administrativo, teve como objetivo valorizar o trabalho dos expositores e estreitar o relacionamento institucional com os guias de turismo da cidade.

O Relações Públicas da AGPC, Fabio Zanella Leite, também participou do encontro, assim como o gestor da Fearpo, Lucas Augusto dos Santos Carvalho. Representando a Expo-Arte de Rua participaram da reunião Mariana Chaves Oliveira e Silvana Alcântara. “Pudemos apresentar e destacar o trabalho realizado pelos nossos expositores, visando incluir a visitação às duas feiras nos roteiros desenvolvidos pelos guias”, informa a servidora Mariana Chaves Oliveira, da Comissão Técnica Consultiva da Expo-Arte de Rua.

Também foram abordados os desafios como a dificuldade de estacionamento, entre outros, que serão estudados para a efetivação de parcerias futuras. A feirinha, como é conhecida a Fearpo, é um dos mais tradicionais atrativos turísticos do município e movimenta a região com produtos variados, com destaque para o tricô, crochê, bordados, madeira, pinturas em tecido, brinquedos e bonecas artesanais, além dos doces caseiros e outros gêneros alimentícios, como pastel de fubá e acarajé.

Já a Expo-Arte de Rua, no entorno das Thermas Antônio Carlos, é uma excelente opção de compras e lazer para os moradores e turistas que prestigiam Poços de Caldas. A feira tem por objetivo oferecer aos visitantes a oportunidade de contato com a arte e a cultura, através do trabalho de artistas plásticos e artesãos locais. É possível encontrar diversificados produtos artesanais, em técnicas diferenciadas, além de quadros.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas