Guia para setor leiteiro é distribuído para produtores

Em 2023, o Valor Bruto da Produção (VBP) do leite alcançou R$15,9 bilhões, o que representaram 13% de toda a renda produzida no meio rural.

Foto: Sistema Faemg Senar

Quais são os programas e serviços oferecidos em Minas Gerais para fortalecer o trabalho dos produtores da cadeia leiteira em Minas? A resposta pode ser encontrada na cartilha “Ações e serviços de apoio ao produtores de leite mineiro”.

Distribuída de forma digital, a versão impressa foi entregue, pela primeira vez, durante reunião realizada pela Comissão Técnica de Pecuária de Leite do Sistema Faemg Senar, nessa terça-feira (17), no Sindicato de Produtores Rurais de Passos. No material, o produtor rural encontra quase 40 iniciativas de diferentes entidades do agro para a cadeia leiteira, entre elas, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATEG), além de cursos e treinamentos oferecidos pelo Sistema.

O guia foi idealizado pela Câmara Técnica da Bovinocultura de Leite, que integra o Conselho Estadual de Políticas Agrícolas (Cepa) da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Nas 40 páginas, o produtor pode se informar sobre o trabalho realizado pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Agricultura, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) e da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). Na cartilha também estão os programas, cursos, pesquisas, testes, atividades técnicas e diversos tipos de assessorias disponibilizadas pelo Sistema Ocemg, Sebrae Minas, Silemg, Embrapa Gado de Leite, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“Todas as instituições que podem ajudar os produtores estão nesta cartilha”, ressaltou o presidente da Comissão Técnica da Pecuária de Leite e coordenador da Câmara Técnica Setorial de Bovinocultura de Leite CEPA/SEAPA, Jônadan Ma, durante a apresentação.

A analista de agronegócios do Sistema Faemg Senar Mariana Simões reforça a importância da cartilha para um estado que é líder em produção leiteira. “Minas Gerais produz cerca de 9,4 bilhões de litros no ano e isso representa mais ou menos 27% da nossa produção nacional”, explica.

Reunião da Comissão Técnica de Pecuária de Leite

Além do lançamento da versão impressa da cartilha, a reunião da Comissão Técnica de Pecuária de Leite do Sistema Faemg Senar também foi marcada pela troca de conhecimentos entre produtores e técnicos. O gerente do Escritório Regional de Passos, Rogger Miranda Coelho, destacou a importância de ouvir os produtores para criar ações que melhorem suas condições de vida e produção. Após o enconttro, no Sindicato dos Produtores Rurais de Passos, houve uma visita técnica à Fazenda Santa Luzia, do grupo Cabo Verde.

Fonte: Sistema Faemg Senar