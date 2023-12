Guaxupé tem 3 escolas aprovadas na 5ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional do FNDE

São elas: EMEI Santa Rita de Cássia, EM Professor José de Sá e EM Wagner Ribeiro Macedo.

Foto: Prefeitura de Guaxupé

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) informou, em seu portal na internet, a lista dos participantes aprovados na 5ª Edição da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio que são atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).



Dentre as 1.508 escolas públicas de diversos municípios e estados do país que se inscreveram nesta edição de 2023, três aprovadas são da rede municipal de Guaxupé. São elas: EMEI Santa Rita de Cássia, EM Professor José de Sá e EM Wagner Ribeiro Macedo.

A jornada tem como objetivo incentivar o debate e a prática de ações de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar, além de buscar dar visibilidade às atividades já desenvolvidas nas escolas públicas, tendo como tema principal a promoção de uma alimentação adequada e saudável e a prevenção da obesidade infantil no ambiente escolar.

Estas escolas terão disponibilizado o selo completo, com os quatro temas, que comprova sua conclusão da Jornada: Tema 1: Aprendendo sobre alimentação saudável na prática: vamos cozinhar? Tema 2: Agroecologia é o caminho para a saúde da humanidade e do planeta. Tema 3: Utilização das mídias sociais como facilitadoras para integrar a comunidade escolar nas atividades de EAN. Tema 4: Valorização e resgate da cultura alimentar regional, por meio da promoção de EAN.

Também estará disponível o Certificado de Menção Honrosa nominal aos nutricionistas, diretores das escolas, coordenadores da Jornada e à escola participante.

Parabenizamos as nutricionistas da rede municipal: Milene Ferreira de Oliveira e Daniela Alabarce Nardi, as diretoras e professoras destas escolas: Marta Maria dos Santos Silva e Bruna de Azevedo Lima; Renata dos Reis Ferreira, Fernanda Magro Gabriel, Lenine Cristina Mian Martins Faria, Ana Carolina Carloni e Thereza Cristina Borges Gomes e Andréia Regina Silva Alexandre e Alessandra Nicezio Duarte de Oliveira, por esta premiação, certas de que todas as crianças da rede municipal são privilegiadas por receberem uma educação alimentar e nutricional de alta qualidade.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé