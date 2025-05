Guaxupé recebe Vacimóvel e reforça vacinação fora das unidades de saúde

Veículo equipado e profissionais da saúde, começou o atendimento na terça-feira (06/05)

Foto: Prefeitura de Guaxupé

Na manhã da última sexta-feira (02 de maio), Guaxupé deu um importante passo para ampliar a cobertura vacinal de sua população. O município recebeu oficialmente um Vacimóvel, veículo equipado especialmente para levar vacinas a diferentes regiões da cidade, com o objetivo de facilitar o acesso da população às imunizações.

O Prefeito Jarbinhas, parabenizou toda a equipe da Vigilância em Saúde, pelo recebimento de mais um equipamento importante, para fazer a vacinação da nossa população. E enfatizou “aquela população que não pode vir até o posto de saúde, o Vacimóvel irá em diversos pontos da cidade, encontrar com essa população e vai fazer a vacina necessária dentro das suas épocas”. Jarbinhas, reconheceu o apoio do Governo do Estado, do Governador Romeu Zema e à Secretaria de Saúde do Estado , pelo envio da Van.

A iniciativa foi viabilizada com recursos no valor de R$ 409 mil, repassados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), por meio da Resolução SES/MG nº 8914 de julho de 2023. Entre os 853 municípios mineiros, apenas 77 foram contemplados, e Guaxupé está entre eles.

A rota de atendimento do Vacimóvel, já começa na próxima semana na terça-feira (06/05) no Asilo São Vicente de Paula, Vila Frederico Ozanan, APAE, AADG e Hemodiálise, como informa a Diretora da Vigilância em Saúde, Ana Raquel Lenci. Para Ana Raquel, o equipamento vai trazer melhor acesso à população as vacinas e o objetivo, é aumentar a cobertura vacinal, garantindo acesso a vacinas, as pessoas com dificuldade de comparecer as unidades de saúde. A partir de 12/05 terá início, um cronograma de vacinação, em todas as escolas municipais e estaduais. Com essa nova ferramenta, Guaxupé reforça o compromisso com a saúde pública e a ampliação do acesso à vacinação para todos os seus cidadãos.



O que é o Vacimóvel:

O Vacimóvel é um veículo adaptado para funcionar como uma unidade móvel de vacinação. Ele permite que equipes de saúde atuem fora dos postos fixos, alcançando bairros mais afastados, comunidades rurais e áreas com menor acesso aos serviços de saúde. Essa estratégia faz parte das chamadas “ações de vacinação extramuros”, que consistem na aplicação de vacinas fora das unidades tradicionais de saúde, como em escolas, praças, feiras, igrejas, eventos e outros espaços públicos.

Os profissionais envolvidos foram capacitados para garantir a segurança e a eficiência das ações móveis, com treinamentos específicos sobre conservação e transporte de imunobiológicos, técnicas de vacinação em ambiente móvel e abordagem comunitária.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé