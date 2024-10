Guaxupé recebe evento de finanças FinFestival

Evento traz inovações e estratégias para o desenvolvimento empresarial

Foto: Divulgação

O Sebrae Minas, em parceria com o Sicoob Agrocredi, promove o FinFestival, em Guaxupé. O evento é gratuito e voltado para empresários e profissionais interessados no crescimento financeiro das empresas e no cooperativismo, temáticas que serão abordadas por especialistas renomados. As atividades serão realizadas no dia 17 de outubro, no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes, e as inscrições podem ser feitas neste link.

A palestra “Estratégias e Inovações Financeiras para Prosperar em Ambientes Competitivos”, com a CEO da Atom S/A e investidora do Shark Tank Brasil, Carol Paiffer, é um dos destaques da programação. Ela vai apresentar soluções inovadoras para que empresas possam se destacar em um mercado competitivo, além de compartilhar suas experiências como investidora de sucesso.

Os “Desafios, Oportunidades de Investimento e Operacionalização de Crédito” é assunto para o especialista em planejamento estratégico e finanças corporativas João Paulo Lopes, que trará uma visão sobre as oportunidades de investimento e as melhores formas de operacionalizar crédito para o crescimento empresarial.

O evento vai contar ainda com a palestra “Cenário Econômico Atual e Estratégias Financeiras para Micro e Pequenas Empresas”, do fundador da Nous SenseMaking, Brenner Lopes, que irá explorar as melhores práticas para que micro e pequenas empresas prosperem em um cenário econômico desafiador, utilizando inteligência estratégica e análise de dados.

O Festival de Finanças vai apresentar o conteúdo trabalhado, ao longo do ano, com empresários que participaram da Jornada Fampe, parceria entre Sebrae Minas e Sicoob Agrocredi que está em andamento até o final de outubro e oferece capacitações personalizadas sobre gestão financeira para promover o crescimento sustentável dos empreendimentos. \”Será uma oportunidade de acesso a novos conhecimentos, networking e práticas inovadoras, impulsionando o crescimento sustentável e a competitividade nos negócios”, destaca a analista do Sebrae Minas Lucilene Pessoni.

Fonte: Sebrae Minas