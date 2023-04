Guaxupé recebe certificação “Selo Cidade Amiga do Audiovisual”

Após participação no Curso Cidade de Cinema pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, município foi contemplado com a certificação.

Foto: Prefeitura de Guaxupé

Guaxupé já foi cenário de grandes produções artísticas. Uma delas é a novela que está atualmente sendo reexibida pela Rede Globo de Televisão, no “Vale a Pena Ver De Novo”, O REI DO GADO. Além da novela, que leva o nome da cidade mundo afora, nossas terras já foram palco de filmes (A Bala, por exemplo), de curtas e muitas outras manifestações artísticas. Nossa gente, nosso café, nosso leite, e principalmente nossas belíssimas paisagens são cenários que enriquecem qualquer produção. Na última semana, a cidade recebeu a certificação “Selo Cidade Amiga do Audiovisual”, no 4º Encontro de Gestores Municipais de Cultura e Turismo e Circuitos Turísticos em Belo Horizonte no Grande Teatro CEMIG Palácio das Artes.

O reconhecimento veio depois de representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo participarem de capacitação com aprovação no tema. “O selo é mais uma conquista para nossa Guaxupé.

Uma cidade com paisagens tão bonitas, com patrimônio preservado e uma gente tão acolhedora merece ser mostrada ao mundo através das lentes de verdadeiros artistas”, pontuou Alessandra Guedes, Diretora Municipal de Turismo.

A certificação vem de encontro a projetos importantes no setor turístico municipal, uma vez que Guaxupé vem sendo trabalhada de maneira a fomentar este setor para que a cidade seja cada dia mais conhecida e receba cada vez mais visitantes, o que gera emprego e renda para o guaxupeano.

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e Empresa Mineira de Comunicação, concedeu o “Selo Cidade Amiga do Audiovisual” a 120 gestores municipais de cem cidades mineiras que foram capacitados por meio do programa “Cidade de Cinema”, que trabalha com o desenvolvimento de políticas públicas para o audiovisual e o fortalecimento do setor.

fonte: Prefeitura de Guaxupé