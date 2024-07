Guaxupé recebe 6º Fórum Café e Clima no dia 31 de julho

Encontro é indicado para profissionais, cafeicultores e estudiosos nas áreas de produção de café e de agronomia.

Foto: Hub do Café / Reprodução

O 6º Fórum Café e Clima da Cooxupé será realizado no dia 31 de julho, em Guaxupé, no Sul do estado. Primeiramente, o evento acontecerá no auditório da Matriz, das 14h às 17h. Além disso, os cooperados podem acompanhar a transmissão on-line ao vivo pelo Hub do Café e pelo canal da cooperativa no YouTube. Acima de tudo, o encontro é indicado para profissionais, cafeicultores e estudiosos nas áreas de produção de café e de agronomia.

6º Fórum Café e Clima

Nesta edição, o fórum vai discutir as condições climáticas na colheita do grão em 2024. E, ainda, quais serão as previsões para a safra de 2025. Isso com informações técnicas climatológicas e ambientais.

Ao todo, pois, haverá três palestras com especialistas e pesquisadores da área. A abertura do evento será com a diretoria executiva da cooperativa. Em seguida, a mediação fica por conta do engenheiro agrônomo Mário Ferraz de Araújo, gerente de Desenvolvimento Técnico da Cooxupé.

“De forma técnica, trazemos temas relevantes para orientar nossos cooperados sobre a colheita atual e a próxima safra. Os palestrantes possuem grande conhecimento em suas áreas e estudam constantemente para trazerem informações atualizadas aos cafeicultores”, explica Araújo.

Palestras

Sobretudo, a primeira palestra será do engenheiro agrônomo Guilherme Vinícius Teixeira. Ele é coordenador de Geoprocessamento da cooperativa. O tema será “Condições meteorológicas ocorridas na safra 2024/2025 e suas consequências nas regiões cafeeiras da Cooxupé”.

Depois, será a vez da apresentação do agrometeorologista e engenheiro agrônomo Marco Antônio dos Santos. Ele é sócio-fundador da empresa Rural Clima. Antes de mais nada, ele vai palestrar sobre “Previsões climáticas para a safra 2025 – como se prevenir da La Niña”.

A terceira explanação será do Prof. Dr. José Donizeti Alves. Ele é engenheiro agrônomo e professor de Fisiologia Vegetal na Universidade Federal de Lavras (UFLA). O especialista, portanto, vai discutir “Impactos do clima adverso na fisiologia do café: Uma análise da safra 2024 e perspectivas para 2025”.

Programe-se

14h: Abertura com a Diretoria Executiva da Cooxupé

Abertura com a Diretoria Executiva da Cooxupé 14h15: Palestra de Guilherme Vinícius Teixeira, engenheiro agrônomo do Departamento de Geoprocessamento da Cooxupé. Tema: “As condições meteorológicas ocorridas na safra 2024/2025 e suas consequências nas regiões cafeeiras da cooperativa”.

Palestra de Guilherme Vinícius Teixeira, engenheiro agrônomo do Departamento de Geoprocessamento da Cooxupé. Tema: “As condições meteorológicas ocorridas na safra 2024/2025 e suas consequências nas regiões cafeeiras da cooperativa”. 15h00: Palestra de Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da empresa Rural Clima, sobre as previsões climáticas para a safra 2025 e como se prevenir da La Niña.

Palestra de Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da empresa Rural Clima, sobre as previsões climáticas para a safra 2025 e como se prevenir da La Niña. 15h40: Palestra do Prof. Dr. José Donizete Alves, professor da Universidade Federal de Lavras (UFLA), sobre os impactos do clima adverso na fisiologia do café, além de análise da safra 2024 e perspectivas para 2025.

Palestra do Prof. Dr. José Donizete Alves, professor da Universidade Federal de Lavras (UFLA), sobre os impactos do clima adverso na fisiologia do café, além de análise da safra 2024 e perspectivas para 2025. 16h20: Debate

Debate 17h00: Encerramento

Fonte: Hub do café