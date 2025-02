Guaxupé realiza reunião para apresentar o programa SENAC+

Na manhã desta quarta-feira, 19 de fevereiro, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Guaxupé promoveu uma reunião para apresentar o programa SENAC+, que oferece cursos gratuitos de capacitação profissional com qualidade e acessibilidade. A iniciativa busca fortalecer a qualificação da mão de obra local e impulsionar o desenvolvimento econômico do município.



A parceria entre a Prefeitura de Guaxupé e o SENAC visa facilitar o acesso dos empresários a cursos profissionalizantes que atendam às necessidades dos mais diversos setores da economia local, como:

Agronegócio;

Calçadistas;

Cabos e Componentes Elétricos;

Comércio;

Contabilistas;

Prestação de serviços;

Turismo;

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Renato Carlos de Gouvea, destacou a importância da capacitação profissional para a cidade: “Queremos proporcionar qualificação de qualidade e acessível para nossos trabalhadores e empreendedores. A partir de 2025, vamos intensificar esse trabalho e contamos com os empresários para levantar as demandas e viabilizar novos treinamentos”.

A Diretora de Indústria, Comércio e Serviços, Maura Silva Gianninni, também ressaltou a relevância do programa: “Essa parceria com o SENAC é uma grande oportunidade para preparar nossa população para o mercado de trabalho e contribuir com o crescimento econômico do município”.

Novas reuniões serão realizadas em breve para ampliar o debate com mais empresários e setores econômicos, fortalecendo ainda mais essa iniciativa de qualificação profissional e desenvolvimento para Guaxupé.

