Guaxupé, no Sul de Minas, passa a contar com delegacia rural

Com o objetivo de reduzir ainda mais os crimes cometidos contra produtores rurais e o homem do campo, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) inaugurou mais uma Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais. Dessa vez, a unidade foi instalada na cidade de Guaxupé, no Sul de Minas.

A delegacia, criada com base na Resolução nº 8.179, de 21 de julho de 2021, tem como objetivo reprimir e exercer as atividades de polícia judiciária e de investigação criminal relativa aos crimes de furto e roubo de gado e aos demais crimes patrimoniais relacionados à atividade rural, especialmente os que tenham por objeto material insumos, defensivos e maquinários agrícolas.

Para a chefe da PCMG, delegada-geral Letícia Gamboge, é de extrema importância garantir a segurança pública não só nas áreas urbanas, como também na zona rural, protegendo assim os direitos do homem do campo e de seus familiares. “A inauguração dessa delegacia é um pleito antigo da comunidade e dos produtores rurais, que agora foi atendido”, disse Gamboge ao destacar que Minas Gerais é o estado mais seguro para se viver.

Atuação ampliada

O chefe do 18º Departamento de Polícia Civil em Poços de Caldas, delegado-geral Edson Rogério de Morais, destaca que essa é a terceira delegacia rural instituída na área daquele departamento. “Com uma estrutura investigatória e uma conexão entre as três delegacias, aprimoramos ainda mais a investigação e o combate aos crimes rurais”, exaltou.

O delegado regional em Guaxupé, Fabiano Roberto Mazzarotto Gonçalves, completou. “A implementação da Delegacia Rural na Regional em Guaxupé vem congregar esforços com as delegacias de São Sebastião do Paraíso e Passos no combate específico dos crimes dessa natureza, ou seja, rurais”.

Ainda sobre a importância da implantação da unidade, instalada na sede da Delegacia Regional em Guaxupé, o delegado Gabriel Belchior, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais, destacou que “isso demonstra a presença da Polícia Civil também no combate aos crimes ocorridos no campo, especialmente em nossa região, que é extremamente agrícola”.

Entrega de armas

Durante a cerimônia, realizada em 4/8, a chefia da PCMG distribuiu ao 18º Departamento em Poços de Caldas 86 pistolas Glock calibre 9 milímetros, modelo G19. O armamento foi adquirido com recursos provenientes de emendas parlamentares e integra o montante de 816 armas destinadas à instituição.

Após o evento, a chefia da Polícia Civil se reuniu com o chefe do 18º Departamento, delegados regionais e policiais de todas as carreiras para alinhamento de assuntos de interesse institucional.

Fonte: Agência Minas