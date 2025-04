Guaxupé dá passo decisivo rumo ao curso de Medicina

Esta semana representantes da UNIVAS visitaram o município.

Foto: Prefeitura de Guaxupé

O sonho do curso de medicina em Guaxupé ganhou mais um capítulo esta semana. As tratativas para a implantação do curso na cidade avançam de forma significativa e reacendem a esperança da população em ver a cidade receber estudantes de medicina de toda a região e até do país. Reuniões recentes entre autoridades locais, representantes de instituições de ensino superior e órgãos reguladores demonstram que o projeto vem ganhando força e apoio político.

O Reitor da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVAS- Pouso Alegre) Prof. Dr. José Dias da Silva Neto e o Pró-Reitor de Graduação Prof. Me. Guilherme Luiz Ferrigno Pincelli estiveram em Guaxupé esta semana e se disseram animados com o que viram.

A iniciativa, que tem sido tratada como prioridade pela administração municipal, visa não apenas ampliar as oportunidades de formação profissional na cidade, mas também contribuir diretamente para a melhoria da saúde pública regional, com a formação de novos médicos e a valorização da estrutura hospitalar e dos serviços de saúde. Foram visitados a Santa Casa e toda a rede de saúde do Município, além de uma visita ao UNIFEG, com vistas a uma possível parceria.

O prefeito Jarbinhas destacou a importância estratégica da vinda do curso: “Estamos empenhados em oferecer todas as condições necessárias para que Guaxupé se torne, em breve, sede de um curso de Medicina. O primeiro passo nesta direção foi dado. Esse é um investimento que vai transformar a nossa cidade e toda a região, com reflexos na economia, na educação e na saúde.”

A expectativa é de que, nos próximos meses, novos desdobramentos para a vinda deste campus sejam anunciados. Com tradição no ensino superior e reconhecida infraestrutura na área da saúde, Guaxupé se mostra cada vez mais preparada para receber o curso de Medicina, um marco que promete gerar desenvolvimento e oportunidades para toda a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé