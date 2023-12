Guarda Municipal de Alfenas realiza treinamento para uso de armas não letais

Os treinamentos teórico e prático foi realizado entre os dias 27 de novembro e 08 de dezembro

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura Municipal de Alfenas, através da Secretaria Municipal da Defesa Social, realizou entre os dias 27 de novembro e 08 de dezembro treinamento para os guardas municipais sobre manuseio de armas.

Os treinamentos teórico e prático foi realizado entre os dias 27 de novembro e 08 de dezembro, ofereceu habilitação para as novas espingardas calibre 12 e atualização para o uso de pistolas 380.

As espingardas calibre 12, são equipamentos não letais, que serão utilizadas no dia a dia da Guarda Municipal e para auxiliar ações de outras forças de segurança. Já ás pistolas 380 fazem parte dos equipamentos de uso diário nos patrulhamentos e estão com os agentes desde 2019. O curso é requisito obrigatório da Polícia Federal para uso destas armas nas ações rotineiras da Guarda Municipal.

O treinamento ministrado pelos guardas municipais Afrânio Teodoro Martins e Homero Rodrigo Ferreira, que são habilitados para manuseio e emprego de arma de fogo.

Fonte: Prefeitura de Alfenas