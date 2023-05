Guarda Civil Municipal de Varginha recebe novas viaturas

Os veículos possuem nova caracterização, a qual é padronizada pela maioria das Guardas Municipais do País, com cor predominante azul marinho.

Foto: GCMV

O Prefeito Verdi Lúcio Melo realizou na manhã desta quarta-feira, 24, na Praça do ET a entrega oficial das novas viaturas da Guarda Civil Municipal de Varginha.

Os veículos possuem nova caracterização, a qual é padronizada pela maioria das Guardas Municipais do País, com cor predominante azul marinho.

Com os novos veículos a GCMV passa a ter uma frota própria, com as 06 (seis) novas viaturas, além da Ranger, da Sprinter, da motocicleta e do Fiat Uno, sendo estas duas últimas lotadas junto ao Grupamento de Bombeiros Aeródromos.

Com a frota renovada os Agentes da GCMV poderão prestar um serviço mais efetivo diuturnamente para a Comunidade Varginhense, como patrulhamentos preventivos nas praças e nos mais de 130 prédios públicos municipais, apoios aos eventos de diversas naturezas promovidos e ou apoiados pelo município, visitas tranquilizadoras nas escolas, nos postos de saúde e de atendimento social e psicossocial, além da fiscalização de trânsito, ocorrências envolvendo questões de meio ambiente e proteção da causa animal.

Fonte: GCMV