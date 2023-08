Grupo Unis marca presença no maior encontro de cardiologia intervencionista da América Latina

O evento reuniu expoentes nacionais e internacionais da cardiologia intervencionista

Foto: Grupo Unis

Entre os dias 02 e 04 de agosto, aconteceu no Rio de Janeiro o maior encontro de cardiologia intervencionista da América Latina, realizado em parceria entre a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI) e a Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista (SOLACI).

O evento reuniu expoentes nacionais e internacionais da cardiologia intervencionista, contando com um programa de excelência científica que incluiu sessões conjuntas com as sociedades mais prestigiosas do mundo, simpósios patrocinados pela indústria, casos ao vivo, casos editados e importantes debates acadêmicos sobre os principais tópicos da especialidade.

Representando o Grupo Unis, o Coordenador do Projeto do curso de Medicina do Unis, Dr. Gustavo Eugênio, esteve presente no Congresso e, além de acompanhar importantes debates da área em questão, participou ativamente de mesas científicas no Congresso, apresentando seus conhecimentos e contribuindo com as reflexões levantadas durante o evento.

“Participar de um congresso dessa magnitude, tanto na condição de congressista, bem como estar envolvido na participação de algumas mesas científicas do evento, além de apresentar um trabalho científico foi uma experiência enriquecedora. Congressos sempre nos proporcionam a atualização em diversos cenários, além da possibilidade de conhecer e reencontrar colegas de profissão”, concluiu o Coordenador do Projeto do curso de Medicina do Unis, Dr. Gustavo Eugênio.

Além de um importante encontro científico, o Congresso foi também um momento de confraternização e fomentação de novas ideias, parcerias e metas para a área, que muito interessam ao Grupo Unis como um todo, uma vez que a instituição está trabalhando e se preparando para receber em breve o aguardado curso de Medicina em Varginha, que vai trazer benefícios únicos para a comunidade, além de grandes desenvolvimentos para a saúde de toda a região.

Fonte: Grupo Unis