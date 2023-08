Grupo Unis marca presença em cerimônia da ApexBrasil e BSCA que valoriza o café da região

O Grupo Unis ratifica o seu propósito de empoderar gente para transformar realidades e está sempre à disposição dessas importantes iniciativas de fomento para nossa região.

Foto: Grupo Unis

Na tarde da última terça-feira (15/08), aconteceu em Varginha a cerimônia de lançamento do projeto setorial entre a ApexBrasil e a BSCA (Brazil Specialty Coffee Association). Na ocasião, esteve presente a equipe da ApexBrasil, com o Gestor do Projeto, Laudemir Müller e o Presidente, Sr. Jorge Viana, que ratificou a importância dos cafés do Sul de Minas para a economia e o comércio exterior do Brasil.

Representando o Grupo Unis, o evento contou também com as presenças do Reitor, Prof. Felipe Flausino e do Coordenador Administrativo, Rodrigo Faria, tendo em vista que o Unis é um grande parceiro da agência, tendo executado entre os anos de 2020 e 2022 o programa de qualificação para exportação – PEIEX.

Na oportunidade, os representantes do Unis conversaram sobre a importância dessa ação para a região e para a Instituição, tendo em vista que o Unis foi pioneiro na execução do PEIEX Agro de cafés especiais em parceria com a Apex e a BSCA, tendo colaborado significativamente na elaboração do material da metodologia agro do PEIEX.

“A parceria do Grupo Unis com a ApexBrasil foi uma decisão acertada, que segue gerando ótimos frutos para a instituição, para a cidade de Varginha e para toda a região do Sul de Minas. Acreditamos muito na parceria da universidade com as empresas, em busca de empoderar cada vez mais nossa gente e nossa região, desenvolvendo os municípios vizinhos e ampliando os horizontes da comunidade em que atuamos”, comentou o Reitor Prof. Felipe Flausino.

Fonte: Grupo Unis