Grupo Unis lança novos cursos buscando empoderar a comunidade!

Foto: Grupo Unis

Com a inauguração do Complexo de Saúde Dr. José da Frota Vasconcelos, na Cidade Universitária, em Varginha, o Grupo Unis deu sequência ao importante trabalho desempenhado pela instituição junto à comunidade da nossa região há mais de 20 anos.

Os atendimentos já realizados por alunos dos cursos de saúde do Unis nas comunidades de Varginha e região, serão mantidos e ampliados com o Complexo de Saúde, que passará a receber a população local para receber atendimentos oferecidos pelos alunos e professores do Unis em áreas diversas da saúde, garantindo acessibilidade e qualidade de atendimento para toda a nossa gente.

E para garantir mais oportunidades de desenvolvimento para os profissionais e para a comunidade da nossa região, foram lançadas novas oportunidades de evoluir os seus conhecimentos em áreas diversas com o Unis!

Além dos cursos já anunciados de Pós-Graduação em Saúde Pública e Tecnólogo em Gestão Hospitalar, que estão com inscrições abertas e condições especiais para profissionais das áreas da saúde, o Unis anuncia também o lançamento dos cursos de Nutrição, Serviço Social e Gestão Pública na modalidade EaD.

“O trabalho do Unis sempre esteve diretamente relacionado com a evolução da nossa região, através de novos espaços, novas estruturas, novos horizontes de possibilidade para a nossa gente. Empoderar a nossa comunidade e transformar a realidade da nossa região é mais do que uma missão do Unis, é um sonho colaborativo. Com o lançamento destes novos cursos, oferecemos mais oportunidades de crescimento para a nossa gente e construímos novos caminhos para pensar e promover a transformação da nossa região”, concluiu o Reitor do Unis, Prof. Felipe Flausino.

Fonte: Grupo Unis