Grupo Prysmian inaugura laboratório de alta-tensão na fábrica de Poços de Caldas

Nos últimos 5 anos, empresa já aportou R$ 123 milhões em melhorias e expansões na planta industrial mineira; R$ 28 milhões somente em 2023

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na manhã desta terça-feira (5), autoridades locais e representantes do Grupo Prysmian, líder mundial na indústria de sistemas de cabos de energia e comunicações, participaram do PRYSMIAN DAY, marcando a inauguração do novo laboratório de alta voltagem na planta industrial de Poços de Caldas-MG. Entre os presentes estavam o vice-prefeito Julio César de Freitas, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, o coordenador de fomento industrial da Sedet, Gustavo Cotrim, o secretário de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Ferreira de Moraes, e o secretário adjunto de Serviços Públicos, Anderson Martins.

O Grupo Prysmian vem realizando uma série de investimentos significativos na operação mineira nos últimos anos. Com um total de R$ 123 milhões investidos, sendo R$ 28 milhões apenas em 2023, a empresa reforça seu compromisso em modernizar e inovar o setor elétrico brasileiro.

A nova estrutura, um laboratório de 1500 m², é dedicada ao desenvolvimento e teste de cabos de alta-tensão (HV). Felipe Mottin, diretor comercial do Grupo Prysmian, ressalta que os investimentos não apenas capacitam a fábrica a produzir cabos isolados de até 145 kV, mas também permitem testá-los e homologá-los internamente, eliminando a necessidade de terceiros e acelerando o processo de entrega.

Para o vice-prefeito, Júlio César de Freitas, com mais essa inauguração do laboratório de alta-tensão representa um acontecimento para o crescimento, inovação e reconhecimento de Poços de Caldas como um centro industrial e tecnológico de destaque no cenário nacional. Esse investimento não só fortalece a economia local, mas também coloca a cidade no mapa global da inovação no setor elétrico.

O laboratório se destaca como o mais importante do tipo na América do Sul, oferecendo capacidade para realizar testes elétricos até 800 kV. As principais diferenças incluem níveis de tensão em 60 Hz (400 kV) e impulso atmosférico (800 kV), os maiores disponíveis no Brasil entre os fabricantes de cabos. Além disso, a infraestrutura completa para homologações de cabos de alta-tensão e tensão média é única na região, eliminando a necessidade de laboratórios externos.

Thiago Bragagnolle, gerente de laboratórios de P&D do Grupo Prysmian, destaca que o laboratório foi projetado para realizar uma variedade de ensaios, incluindo avaliação de descargas parciais, avaliação de tangente-delta, ciclos térmicos, ensaio de tensão dielétrica, resistência elétrica do condutor, entre outros.

O laboratório não atende apenas às necessidades de produção, mas também se torna um centro de excelência em Pesquisa e Desenvolvimento. Sua segregação da linha de produção permite a realização de ensaios necessários na categoria de alta-tensão, promovendo inovação e o desenvolvimento de novos produtos e materiais-primas.

Com o novo laboratório, a Prysmian adiciona à sua operação brasileira o terceiro centro de excelência em P&D, juntando-se ao laboratório de desenvolvimento em Sorocaba-SP e aos cabos umbilicais em Vila Velha-ES, reforçando o compromisso da empresa com a inovação e o talento local.

O primeiro teste realizado no laboratório foi referente ao fornecimento de 3 km de cabos com tensão máxima de 145 kV para um projeto da Usina Jupiá. Esse marco histórico posiciona a fábrica de Poços de Caldas entre as principais fábricas de alta-tensão do mundo, impulsionando a capacidade de inovação da Prysmian e consolidando sua liderança no setor de energia no Brasil.

Raul Gil Boronat, CEO Brasil do Grupo Prysmian, destaca: “Esse é um momento histórico para a Prysmian no Brasil. Com o novo laboratório, a fábrica de Poços figura agora entre as principais fábricas de alta-tensão do mundo. Esses investimentos nos proporcionam conquistas que, certamente, contribuirá para a nossa capacidade de inovação e consolidará ainda mais a nossa liderança no setor de energia”.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, a expansão das instalações da Prysmian em Poços de Caldas não apenas consolida a presença da empresa na cidade, mas também impulsiona a geração de empregos direta e indiretamente. Além de consolidar a cidade como um importante polo industrial no setor de energia. Essa infraestrutura fortalecida atrai não apenas investimentos adicionais, mas também destaca a cidade como referência no cenário nacional e internacional.

Sobre o Grupo Prysmian

O Prysmian Group é líder mundial na indústria de sistemas de cabos de energia e telecomunicações. Com quase 150 anos de experiência, vendas de mais de € 16 bilhões em 2022, cerca de 30.000 funcionários em mais de 50 países e 108 fábricas, o Grupo está fortemente posicionado em alta tecnologia mercados e oferece a mais ampla gama possível de produtos, serviços, tecnologias e know-how. Atua nos negócios de cabos subterrâneos e submarinos e sistemas de transmissão e distribuição de energia, de cabos especiais para aplicações em diversas indústrias e de cabos de média e baixa tensão para os setores de construção e infraestrutura. Para a indústria de telecomunicações, o Grupo fabrica cabos e acessórios para transmissão de voz, vídeo e dados, oferecendo uma vasta gama de fibras ópticas, cabos ópticos e de cobre e sistemas de conectividade. A Prysmian é uma empresa pública, listada na Bolsa de Valores italiana no índice FTSE MIB.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas