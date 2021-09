Grupo Heineken reinaugura Centro de Distribuição em Poços de Caldas

Centro contará com 5.100m² de espaço, um volume de vendas de 1.400.000 Litros por mês e mais de 90 colaboradores diretos.

O Grupo Heineken segunda maior cervejaria do país, anunciou a reinauguração do Centro de Distribuição, localizado em Poços de Caldas e que atende mais de 100 cidades no Sul de Minas.

O Centro de Distribuição (CD) do Grupo em Poços de Caldas (MG) existe desde 2017 e, com o incremento do volume absorvido das regiões de Varginha, São Lourenço, Lavras e Alfenas, somado à mudança de modelo de distribuição, a empresa teve que adaptá-lo, tendo em vista a necessidade de expansão da estrutura física, de pessoas e recursos, que resultou em um aumento de 3 vezes do seu antigo volume.

Enfim, nesta quarta-feira (1º) o CD foi reinaugurado e contará com 5.100m² de espaço, um volume de vendas de 1.400.000 Litros por mês e mais de 90 colaboradores diretos. As principais regiões de atendimento são Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, São Lourenço, Lavras e Alfenas se estendendo ainda a mais de 100 cidades do sul de Minas Gerais.

Fonte: Ascom Heineken/Foto: Edna Marcelino