Grupo de Zumba do CRAS I apresenta “Visconde e Emília, a Boneca de Pano” para público infantil

A apresentação aconteceu em prol do projeto “Diversão com Arte no Sítio do Pica Pau Amarelo”.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Grupo de Zumba do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS I Jardim Paraíso, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDESO, em apoio às iniciativas que promovem o enriquecimento cultural e fomento à leitura, participou, no mês de abril, das comemorações ao Dia Nacional do Livro Infantil.

A apresentação “Visconde e Emília, a Boneca de Pano” aconteceu no CEMEI Terezinha Aparecida Vilela Pompeu. Na Escola Municipal Maria José Coelho Neto, a apresentação aconteceu em prol do projeto “Diversão com Arte no Sítio do Pica Pau Amarelo”.

A equipe do CRAS I e as alunas do Grupo de Zumba do professor Paulo Miranda agradecem o convite e a oportunidade de fortalecer o vínculo das crianças com as artes e a literatura.

Fonte: Prefeitura de Três Corações