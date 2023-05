Grupo de Teatro guaxupeano recebe premiação em festival

O atual trabalho integra elementos da Folia de Reis do Sul de Minas e a tradição do teatro de bonecos brasileiro

No mês de abril, aconteceu a 6ª edição do Festival Internacional de Teatro de Guaranésia. O evento contou com a presença de mais de 26 grupos teatrais do Brasil, Colômbia, Cuba e Uruguai.

Representando Guaxupé o grupo de teatro “Mamulengo Flor do Cafezal”, trouxe importantes premiações para nossa cidade.

O espetáculo “O Sumiço do Presépio”, conta com elenco composto por Vitor Ribeiro e Paulo Augusto, tem seus principais trabalhos referenciados no Teatro de Bonecos Tradicional Popular Brasileiro, conhecido como Mamulengo. O atual trabalho integra elementos da Folia de Reis do Sul de Minas e a tradição do teatro de bonecos brasileiro, “O presépio foi roubado, mas o pai bastião precisa cumprir sua sagrada missão. Uma aventura começa para salvar a tradição da folia de reis”.

Confira as premiações:

CATEGORIA: TEATRO DE RUA

Sonoridades

Atuação

Espetáculo Destaque da Categoria

Essas três premiações se deram dentro da categoria “Rua”.

INDICAÇÕES DENTRO DA CATEGORIA RUA:

Visualidades Corpóreas

Direção

INDICAÇÕES PARA PRÊMIOS GERAIS:

Cartografia da Produção Artística

Pesquisa de Linguagem

Etnoreferência

O Governo Municipal parabeniza o grupo Mamulengo Flor do Cafezal pela participação, premiação e indicações no festival!

