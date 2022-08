Grupo de prevenção e combate a incêndios na zona rural de Guaxupé se reúne com produtores rurais no bairro Mamoneiro

Trabalhos de prevenção e combate a incêndio estão sendo intensificados pelo grupo.

Há alguns meses um grupo formado por representantes do Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, EMATER, IMA, Cooxupé, Exportadora, Polícia Militar de Meio Ambiente, SENAR, APRAF e alguns produtores rurais vem trabalhando em prol da prevenção e combate a incêndios na zona rural do Município de Guaxupé e seus arredores.

O objetivo é catalogar todas as propriedades com nomes dos contatos, celulares, máquinas e equipamentos de prevenção e combate a incêndio de cada uma delas.

Na semana passada, o encontro aconteceu no bairro rural Mamoneiro, onde o grupo se reuniu com 14 agricultores daquele setor. Além dos agricultores, participaram o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Beto Cruvinel; o Diretor de Agricultura, Mauro Pereira; o Comandante do Corpo de Bombeiros de Guaxupé, tenente Josué Pereira; o extensionista da EMATER, João Inácio e pela Secretaria de Obras, o Diretor de Obras Públicas, Odair Donizetti.

O projeto foi apresentado com cada um explicando a sua participação. Todos os objetivos da proposta foram demonstrados e as dúvidas todas esclarecidas. Os participantes também deram opiniões/sugestões e se colocaram à disposição para o sucesso do plano.

A Prefeitura e a comissão organizadora agradecem ao Sr. Eduardo pela acolhida e cessão do espaço para a realização da reunião.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé