Grupo da FelizIdade participa de atividades em parceria com a Prefeitura e Instituto Federal de Machado

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social e a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, em colaboração com o Instituto Federal de Machado, proporcionou ao grupo da FelizIdade uma experiência enriquecedora. Durante a visita, os participantes foram conduzidos por um dia repleto de aprendizado e diversão.

No segmento de meliponicultura, o grupo teve a chance de conhecer cinco espécies de abelhas sem ferrão. Exploraram a caixa de madeira utilizada para a criação racional dessas abelhas e aprenderam a confeccionar iscas pet para a captura de enxames.

No que diz respeito à compostagem, os participantes aprenderam a montar uma pilha de compostagem utilizando diversos resíduos orgânicos. Os alunos Fernanda e Thomas tiveram a responsabilidade de compartilhar esse conhecimento valioso.

No viveiro, os alunos Henrique e o Gabriel conduziram o grupo na produção de substrato para encher sacolinhas de mudas, utilizando solo, areia e húmus produzido no setor. Eles também ensinaram como preparar as sementes para o plantio.

A Prefeitura de Machado expressa sua gratidão ao Eng. Agrônomo do Campus, Arnaldo Libório Santos Filho, por sua dedicação e liderança e aos quatro alunos que participaram, membros do Grupo de Estudos em Serviços Ambientais (GESA) e estudantes de Agronomia, por tornarem essa jornada possível.

Fonte: Prefeitura de Machado