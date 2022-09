Grupamento ambiental da GCM faz palestra pra estudantes, em Poços de Caldas

Participaram das atividades 192 estudantes, que frequentam o Sesc em período de contraturno escolar.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Alunos das redes pública e particular de ensino, com idade entre 5 e 12 anos, participaram no Sesc-Poços de Caldas de uma série de palestras sobre meio ambiente e animais peçonhentos. As atividades foram coordenadas pelo Grupamento Ambiental da GCM – Guarda Civil Municipal.

Participaram das atividades 192 estudantes, que frequentam o Sesc em período de contraturno escolar. As palestras educativas foram realizadas em três turnos na última semana, na quarta (31 de agosto) e quinta-feira (1º de setembro). O GCM Fanselmo, coordenou as atividades.

Além de esclarecer dúvidas sobre os temas em questão, Franselmo levou também algumas espécies de animais para mostrar aos estudantes. O agente informou, ainda, que as crianças se mostraram muito receptivas e que foi ótima a interação entre os grupos. Segundo ele, a maior curiosidade dos estudantes foi, “sem dúvida”, ver de perto a variedade de espécies de serpentes.

“O Comando da GCM agradece ao convite feito pelo Sesc e coloca a disposição o Grupamento Ambiental para novas palestras também em outras instituições”, comentou o GM Franselmo. O contato com o grupo pode ser feito por meio do telefone 3697.2345 ou pelo e-mail gmpocos@hotmail.com.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.