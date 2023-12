GreenMetric 2023: UFLA tem nota máxima em “Educação e Pesquisa”

Foram 1183 instituições avaliadas, 133 a mais que em 2022.

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) mantém sua posição de destaque no ranking de sustentabilidade GreenMetric, segundo resultados da edição de 2023, divulgada nesta semana. Pela classificação, a Instituição é a 2ª instituição de ensino superior mais sustentável do Brasil, a 4ª da América Latina e a 40ª (quadragésima) mundo. É também a única universidade da América Latina com a pontuação máxima na categoria “Educação e Pesquisa”. Foram 1183 instituições avaliadas, 133 a mais que em 2022.

Na edição de 2023, a UFLA obteve 75 pontos a mais que no ano de 2022, fechando a avaliação com 8.750 pontos. O avanço na pontuação se deu na categoria “Resíduos”, tema que a Diretoria de Gestão da Qualidade e Meio-Ambiente (DQMA) tem trabalhado de forma intensiva para criar alternativas e reduzir os impactos aos ecossistemas.

A diretora de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente da UFLA, professora Fátima Resende Luiz Fia, realça a importância do reconhecimento para a Instituição, que está entre as 50 mais sustentáveis do mundo. “A cada ano aumenta o número de instituições de ensino avaliadas e cresce também os investimentos em ações ambientais em todo o mundo (em 2020 foram 911 instituições participantes, em 2021 foram 956, em 2022 foram 1050 e em 2023 foram 1183), o que faz com que o GreenMetric fique cada vez mais competitivo. Manter essa posição de destaque é um desafio e mostra o trabalho sério e comprometimento da gestão da UFLA em melhorar suas práticas de sustentabilidade. O planejamento para os próximos anos é que a UFLA busque alternativas para continuar avançando no ranking contribuindo para a preservação do meio ambiente. As melhorias passam por reduzir o consumo de energia elétrica, disponibilizar veículos com emissão zero para a comunidade acadêmica em geral, além de adaptar suas edificações ao requisitos de prédios inteligentes (smart building)”, avalia.

O empenho e a colaboração de toda a comunidade acadêmica para os restultados também são lembrados pelo reitor em exercício, professor João Cândido de Souza. “A gestão tem buscado todos os caminhos para fazer a UFLA avançar no caminho da sustentabilidade, e os bons resultados só são possíveis quando temos uma atuação coordenada de toda a comunidade: estudantes, professores, técnicos administrativos, colaboradores terceirizados. Os critérios do ranking incluem ações diretas da comunidade na avaliação, como o número de eventos e publicações feitos na área da sustentabilidade, por exemplo. Essa é, então, uma conquista de toda a comunidade universitária”.

Fonte: UFLA