Colisão entre carro e moto deixa vítimas na Av. Gabriel Monteiro Silva

Corpo de Bombeiros e SAMU prestaram socorro as vítimas.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quinta-feira, 30, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de colisão entre uma motocicleta e um carro na Avenida Gabriel Monteiro Silva, em Alfenas. Duas pessoas ficaram feridas, sendo o motociclista, e uma mulher que estava na garupa.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros ao motociclista, que apresentava uma fratura na tíbia/fíbula e lesão no joelho esquerdo. Enquanto o SAMU prestou atendimento a mulher, que tinha uma lesão no joelho direito e suspeita de fratura na perna direita.

Ambas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Alzira Velano. O condutor do carro não sofreu ferimentos e aguardou a chegada da Polícia Militar no local para prestar os devidos esclarecimentos sobre o ocorrido.

Fonte: Corpo de Bombeiros