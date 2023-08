Grave acidente de moto deixa jovem ferido, em Alfenas

Motociclista perdeu o controle e caiu ao solo.

Foto: Corpo de Bombeiros

Um motociclista se feriu GRAVEMENTE nesta noite de quinta (17-08-2023). O acidente ocorreu na rodovia Waldemar Miguel, próximo ao KM 24, rodovia de acesso a cidade de Serrania. O motociclista do sexo masculino de 22 anos perdeu o controle da motocicleta e caiu no chão.

A equipe do corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionada para realizar o resgate. Bombeiros Militares encontraram o condutor da motocicleta deitado no solo inconsciente, com “TCE”(traumatismo craniano), grande hemorragia nasal e diversas fraturas no corpo.

Imediatamente a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros conseguiu estancar a hemorragia, estabilizar as regiões fraturadas e continuaram os demais primeiros socorros à vítima dentro da unidade de resgate.

O motociclista foi encaminhado ao hospital Alzira Velano em Alfenas e seu estado é grave. Ainda não se sabe o que ocasionou a queda do motociclista na rodovia. Polícia Militar esteve no local do acidente em apoio.

Fonte: Corpo de Bombeiros