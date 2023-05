Governo Municipal divulga programação completa do GUAXUPÉ CAFÉ FESTIVAL 2023

Evento contará com shows de Sá & Guarabyra, Roupa Nova e Almir Sater, entre outros

Foto: Prefeitura de Guaxupé

O café sempre está no centro das reuniões em família, das histórias contadas dos pais para os filhos, do aconchego dos dias mais frios, da busca pela energia a mais tão necessária para terminar um projeto, do fechamento de novos negócios e, sobretudo, da economia de Guaxupé.

Idealizado e realizado pela Prefeitura Municipal de Guaxupé, o GUAXUPÉ CAFÉ FESTIVAL representa desde 2018, além da valorização de todo o seguimento cafeeiro do município, o desenvolvimento da cadeia produtiva, o turismo, assim como seu envolvimento direto com o setor calçadista e artesanato local.

Assim como o café uma das bebidas mais democráticas do mundo, empresas guaxupeanas são associadas ao Festival, destacando a produção artesanal e comercial do grão.

O GUAXUPÉ CAFÉ FESTIVAL conta também com apresentações teatrais, danças, feira de artesanato e muito mais. As atrações artísticas e culturais são totalmente gratuitas aos visitantes de Guaxupé e das cidades pertencentes à microrregião da AMOG, bem como daquelas que se encontram em um raio de até 100km, como: Alfenas, Poços de Caldas, Passos, São Sebastião do Paraíso, entre outras.

Confira a seguir a programação do GUAXUPÉ CAFÉ FESTIVAL 2023:



01 a 11/06 – 12 às 19 h – Praça dos Bambolês

Feira de Artesanato



06/06 – 20:45 h – Ginásio Poliesportivo

Final do Campeonato Comercial e Industrial de Futsal



07/06 – Estação Cultural

8:30 às 19 h – Ciência, Café e Rock N’ Roll – parceria IF Sul de Minas

19 h – Abertura Oficial do Guaxupé Café Festival



Shows – Av. Conde Ribeiro do Valle

07/06 – 21 h

SÁ & GUARABYRA



08/06 – 21 h

ROUPA NOVA



09/06 – 20 h – Filhos da Terra

Dona Banda

4 Dreams

Caio Baldini e Banda

Seven Keys

Malkavianos



10/06 – 19 h – Filhos da Terra

Nossa Frequência

Johnny Marques e Cristiano

Diego Reis

Trio Retrô

Pedro Felipe

Paulo Gabriel

João Narciso



11/06 – 20 h

ALMIR SATER





15 a 18 e 22 a 25/06 – Parque da Mogiana

Arraiá do Café – confira programação



Feira de Artesanato



15 a 18/06 – Estação Cultural

Exposição Cooxupé



15/06 – 19 h – Arraiá do Café

“Café não costuma Faiá” – Grupo Traminhas

Quadrilha de pernas de pau





16/06 – 19 h – Teatro Municipal

Ítalo Coragem – Show lançamento música Fruto Esperança



16 a 18/06 – Ginásio Poliesportivo

Etapa Campeonato Mineiro de Handball Categoria Cadete

Federação Mineira de Handball



17/06 – 8 h – Ginásio Poliesportivo

1º Festival de Handball – Programa Mini Hand



17/06 – 19 h – Teatro Municipal

Peça teatral “Coffee Star Show” – Grupo Tal mãe tal filha e ci



18/06 – 8:30 h – Aeroporto

2ª Etapa 2ª Copa ACIGU de MTB

Associação de Ciclismo de Guaxupé



18/06 – 19 h – Teatro Municipal

Show de mágica “Cafezinho com uma pitada de magia” – J.Karllus Ilusionista



20 e 21/06 – Teatro Municipal

5ª Festa Literária “Café com letras” – confira programação



22/06 – 19 h – Teatro Municipal

Peça teatral “Chapeuzinho vermelho em um café saudável para vovozinha”

Grupo Tagarelas



22/06 a 16/07 – Estação Cultural

“Exposição Cotidiano” – Esculturas de Sérgio Martins



23/06 – 19 h – Arraiá do Café

Peça teatral “Um causo e um café pra falar de Guaxupé” – Grupo As Brincantes



24/06 – 19 h – Teatro Municipal

Peça teatral “Genaro e Dora” – Grupo Tramas & Dramas



25/06 – 15 as 17 h – Parque da Mogiana

Oficina circense – perna de pau

José Silvério – Associação Tramas e Dramas



26 a 29/06 – 19 as 22 h – Teatro Municipal

Capacitações Culturais – Informe-se e inscreva-se

– Políticas Públicas de Cultura e Ética e funções dos Conselhos

Conselho Estadual de Cultura



– Lei Paulo Gustavo e Film Comission

Empresa Mineira de Comunicação / Rede Minas



– Capacitação e Profissionalização do Teatro e bastidores

Fundação Clóvis Salgado



– Possibilidades Universo dos artistas

Sated/MG – Sindicato dos artistas



– Leis de incentivo a Cultura e Projetos

Appa – Arte e Cultura





28/06 – 19 h – Câmara Municipal

Moção de Aplauso e Título de Cidadão Guaxupeano



30/06 – 19 h – Teatro Municipal

Comemoração do Dia Municipal do Patrimônio Histórico – Entrega Comenda Dr. Juquita

Fonte: Prefeitura de Guaxupé