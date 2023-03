Governo Municipal de São Lourenço realiza capacitação para servidores

Esse encontro foi de extrema importância para alinhar sobre o novo sistema com todas as Secretarias e servidores.

Foto: Prefeitura de São Lourenço

Nos dias 02 e 03 de março, servidores, secretários da Prefeitura de São Lourenço e o Prefeito Walter Lessa, participaram de um curso de capacitação com o foco na Gestão Pública, apresentando o novo padrão do sistema E-Social.

O curso foi organizado pelo setor de RH da Prefeitura e foi ministrado por profissionais da Associação Mineira de Municípios (AMM)

O E-Social é um sistema de iniciativa da Receita Federal, Caixa Econômica, INSS e Ministério do Trabalho e que faz parte do SPED – um projeto que busca modernizar vários processos envolvendo obrigações fiscais e, assim, reduzir a burocracia que limita o setor empresarial brasileiro.

É uma plataforma online do governo que unificou a entrega de 15 obrigações da área trabalhista para empresas, outras pessoas jurídicas e também para pessoas físicas. Em vez de ter que preencher várias guias e entregá-las em canais diferentes, que for entregar deverá usar apenas o sistema para cumprir a lei e manter sua contratação na legalidade.

Segundo o Diretor de Recursos Humanos, Paulo Cota, esse encontro foi de extrema importância para alinhar sobre o novo sistema com todas as Secretarias e servidores. “Essa iniciativa governamental busca melhorar a qualidade da informação aos órgãos fiscalizadores como Receita Federal e Previdência Social agilizando a análise e consequentemente reduzir a sonegação fiscal, pois neste programa a comunicação com estes órgãos fica mais rápida e eficiente. Dessa forma o objetivo principal do curso foi em melhorar e qualidade da informação que chega ao RH para repassar aos órgãos como mencionado anteriormente”, ressalta o Diretor.

