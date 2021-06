Governo e multinacional fomentam desenvolvimento regional no Sul de Minas

Fabricante de embalagens de vidro, Verallia, instalada em Jacutinga, busca fornecedores mineiros.

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) buscam, até 8/7, por potenciais fornecedores para a fábrica de embalagens de vidro da empresa Verallia, instalada em Jacutinga, no Sul de Minas. A ação faz parte do programa Compre Bem Virtual, que estimula a aproximação entre empresas e fornecedores, fomentando o desenvolvimento regional no estado.

Empresas fornecedoras de produtos de limpeza, gases industriais, tubos e conexões, caldeiraria, entre outros, podem se inscrever na página do Compre Bem Virtual. As rodadas de negócios, todas em formato on-line, serão realizadas no próximo dia 14/7, por endereço eletrônico enviado aos inscritos.

De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio, a iniciativa, além de intensificar as possibilidades de fornecimento para o setor de embalagens, incentiva a mão de obra local, garantindo emprego e renda no Sul de Minas.

“Nosso objetivo é estimular o desenvolvimento regional e gerar oportunidades de negócios para as empresas mineiras. Além disso, com compras locais, há benefícios de redução de custos logísticos e de emissões, fazendo com que a indústria mineira seja mais competitiva”, afirma.

Projeto Compre Bem

O Projeto Compre Bem Fiemg apoia empresas investidoras na identificação e na prospecção de novos fornecedores em Minas Gerais. A Fiemg auxilia no processo de compras e na oxigenação da área de suprimentos dos investidores.

Por meio de pesquisa e seleção de potenciais fornecedores mineiros e da realização de reuniões entre eles e a empresa-âncora, a iniciativa gera oportunidade de estabelecer relações comerciais. O projeto também acompanha e monitora as negociações, com finalidade de manutenção e ampliação das relações.

Sobre a empresa

Líder europeia e terceira produtor mundial de embalagens de vidro para bebidas e alimentos, a empresa atua para redefinir a forma como o vidro é produzido, reutilizado e reciclado, para fazer dele o material de embalagem mais sustentável do mundo. Com 32 fábricas de vidro, três fábricas de decoração e oito centros de processamento de caco de vidro em 11 países, a Verallia fabrica 16 bilhões de garrafas e potes de vidro a cada ano para abastecer 10 mil empresas, de produtores familiares locais a grandes marcas internacionais.

Fonte: Agência Minas/Foto: Divulgação