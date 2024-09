Governo de Minas vistoria aplicação de recursos estaduais em saúde na Santa Casa de Ouro Fino

Hospital soma mais de 1,2 mil cirurgias eletivas realizadas pelo programa Opera Mais e, desde 2021, recebeu mais de R$ 4,8 milhões de investimentos do Estado

Foto: Imprensa MG

Os investimentos do Governo de Minas na área da saúde, especialmente no interior do estado, têm sido aplicados de forma estratégica, com o objetivo de levar serviços de média e alta complexidade aos municípios, e com acesso cada vez mais próximo ao cidadão.

Nesta terça-feira (3/9), o vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus, vistoriou a aplicação de recursos estaduais na Santa Casa de Ouro Fino, no Sul de Minas. A instituição centenária da cidade já recebeu, desde 2021, mais de R$ 4,8 milhões do Governo de Minas.

Ao percorrer as instalações da unidade hospitalar, verificar as obras de ampliação, de reparo e conhecer os novos equipamentos que vêm sendo adquiridos, Professor Mateus enalteceu os avanços realizados na infraestrutura da instituição e destacou os investimentos realizados pelo Governo de Minas.

“Ouro Fino já é referência, com o atendimento de mais de 100 anos da Santa Casa para a região. Hoje, vim aqui acompanhar para ver como o Estado pode continuar fazendo com que a saúde em Ouro Fino seja ainda melhor”, observou o vice-governador mineiro.

Valora Minas

O hospital faz parte da política Valora Minas, política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que tem como foco os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).O objetivo é qualificar e ampliar o acesso aos serviços de saúde, e responder às demandas e necessidades da população mineira.

A política promove a organização das redes de atenção e otimização da alocação de recursos. Por ano, a instituição recebe pouco mais de R$ 1,8 milhão por meio do programa da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

O vice-governador de Minas lembrou as dificuldades que os hospitais vivenciaram com a diminuição de receitas ordinárias ao longo dos últimos anos, principalmente durante a pandemia.

Cirurgias eletivas

A Santa Casa de Ouro Fino, que atende aos mais de 33 mil habitantes do município, além da população da região, também recebe investimentos do Opera Mais Minas Gerais, programa de ampliação do acesso da população mineira a cirurgias eletivas hospitalares.

Desde o início da política, em 2021, a Santa Casa de Ouro Fino já recebeu quase R$ 1,3 milhão em investimentos, permitindo a realização de 1.221 cirurgias eletivas de 2022 até o momento, das quais 307 foram realizadas de janeiro a junho de 2024.

Já para a Atenção Primária à Saúde, o município de Ouro Fino recebeu, desde 2019, mais de R$ 4,1 milhões em investimentos do Governo de Minas. Desde o início da atual gestão, foram repassados mais de R$ 15,3 milhões ao Fundo Municipal de Saúde de Ouro Fino.

Fonte: Agência Minas