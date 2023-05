Governo de Minas paga mais uma remessa do passivo de férias-prêmio e supera R$ 1 bilhão em benefícios pagos

Pagamentos se referem a direitos adquiridos até 2004, que tiveram pagamento paralisado pelo governo passado em 2015

Foto: Imprensa MG

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), quita mais uma remessa do passivo de férias-prêmio nesta terça-feira (30/5). No total, 506 servidores que têm direito ao benefício serão contemplados, somando R$ 15 milhões em pagamentos.

Com esta remessa, o Estado completa R$ 1,037 bilhão em benefícios pagos a 37.907 servidores desde que a quitação do passivo de férias-prêmio foi retomada, em setembro de 2021.

A continuidade do pagamento em 2023 faz parte do compromisso do governo estadual de quitar os pagamentos devidos aos servidores, zerando os passivos de férias-prêmio e iniciando o pagamento integral do benefício logo após a publicação da aposentadoria para aqueles servidores que fazem jus.

Quitação do passivo

O passivo de férias-prêmio se refere a direitos adquiridos até 2004, que tiveram o pagamento paralisado pelo governo passado em 2015. A atual gestão, em um esforço para equilibrar as contas estaduais e regularizar as dívidas herdadas, conseguiu retomar os pagamentos, ainda em 2019, para parte dos servidores que tiveram a aposentadoria publicada ao longo dos anos de 2013 e 2014. Em 2021, foi estabelecido um cronograma para pagar todo o passivo registrado em julho daquele ano.

Fonte: Agência Minas