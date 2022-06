Governo de Minas lança linha de financiamento de R$ 100 milhões para micro e pequenas empresas

BDMG APL será disponibilizado para negócios que fazem parte dos 52 Arranjos Produtivos Locais existentes no estado.

O governador Romeu Zema e o presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Marcelo Bomfim, participaram, nesta terça-feira (14/6), em Nova Serrana, na região Centro-Oeste, do lançamento de linha de crédito de R$ 100 milhões para micro e pequenas empresas inseridas nos 52 Arranjos Produtivos Locais (APL) existentes no estado.

Chamada de BDMG APL, a linha beneficiará 19 mil empreendimentos, responsáveis por empregar diretamente 164 mil pessoas em 254 municípios mineiros. O evento foi realizado na sede do Sindicato Intermunicipal da Indústria do Calçado de Nova Serrana (Sindinova) e contou com a presença de centenas de empresários.

O financiamento está limitado a R$ 480 mil por cliente, a uma taxa pré-fixada de 1,24% ao mês, dependendo do perfil de risco do cliente, e deverá ser quitado em até 36 meses, com prazo de carência de três meses. Poderão receber o crédito as empresas com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões.

Fortalecimento

De acordo com o governador, a política de desenvolvimento de Nova Serrana é um exemplo para as demais cidades de Minas. Zema lembrou que o município descobriu sua vocação e soube unir esforços da iniciativa pública e privada. “O lançamento da linha BDMG APL não poderia ser em outro local. Temos que fortalecer cada vez mais os arranjos”, afirmou.

“Muitos industriais querem modernizar sua produção, adquirir equipamentos e, muitas vezes, dependem de recursos. O BDMG, como banco de fomento, disponibilizará esses recursos. Nosso desejo é que a indústria mineira siga se modernizando e gerando mais empregos”, disse.

Agilidade

O presidente do BDMG explicou que com o crédito de R$ 100 milhões o BDMG contribuirá para o desenvolvimento da cadeia produtiva de Nova Serrana, uma cidade importante para a economia de Minas.

Marcelo Bomfim lembrou que para tomar o crédito o empreendedor precisa apenas acessar o site do banco (www.bdmg.mg.gov.br). “Por meio de uma plataforma digital transparente e segura, é possível simular e contratar o crédito. Com isso, atendemos a uma solicitação do governador de se aproximar do mercado, dos municípios e de quem gera emprego”, disse.

Nos primeiros cinco meses de 2022, o BDMG liberou R$ 166 milhões em crédito para micro e pequenas empresas, 170% a mais que o montante liberado no mesmo período de 2021. Na atual gestão, de janeiro/2019 a junho/2022 foram desembolsados pelo banco R$ 6,9 bilhões para empresas de todos os portes e municípios. Desse total, R$ 1,6 bilhão foram direcionados para micro e pequenas empresas, sendo R$ 460 milhões para municípios.

Reconhecimento

Cada APL corresponde a uma aglomeração de empresas em​ um mesmo território, com especialização produtiva, que mantêm vínculos de cooperação entre si e com outros atores locais.

Na atual gestão, oito APLs foram reconhecidos em Minas: Vestuário, de Taiobeiras, Paraguaçu, Juiz de Fora e São João do Manteninha; Couro, Sul de Minas; Metalmecânico, em Lambari, Asas Rotativas, em Itajubá, e Apicultura, também em Taiobeiras.

Mercado externo

De acordo com os levantamentos do Sindinova, o polo calçadista registrou um aumento de 123% nas exportações de janeiro a abril de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado, com US$ 11,6 milhões de negócios gerados, contra US$ 5,2 milhões nos primeiros quatro meses de 2021.

O principal destino dos calçados de Nova Serrana é a Argentina, responsável por US$ 9,8 milhões, seguida pelo Equador, com US$ 404,2 mil, e o Chile, com US$ 352 mil.

O APL de Calçados de Nova Serrana abrange 11 cidades: Araújos, Bom Despacho, Conceição do Pará, Divinópolis, Igaratinga, Leandro Ferreira, Onça do Pitangui, Pará de Minas, Perdigão, Pitangui e São Gonçalo do Pará. Ao todo, o setor gera mais de 25 mil empregos diretos na região.

Fonte: Agência Minas / Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG