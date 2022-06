Governo de Minas inaugura UAI Compartilha em Três Corações, no Sul de Minas

Agência vai facilitar a vida de 149 mil moradores da região com a oferta de diversos serviços nas esferas municipal, estadual e federal.

O Governo de Minas inaugurou, nesta quinta-feira (23/6), em Três Corações, no Sul de Minas, uma UAI Compartilha. O objetivo é facilitar a vida do cidadão, reunindo em um mesmo local diversos atendimentos, como captação de vagas de emprego, atestado de antecedentes criminais, emissão de carteira de identidade e CPF, solicitação de seguro-desemprego, ouvidoria e serviços de Detran.



A parceria entre o estado e o município beneficiará 149 mil moradores de Três Corações e de outras seis cidades: Cambuquira, Campanha, Conceição do Rio Verde, São Tomé das Letras, São Bento Abade, Carmo da Cachoeira. A expectativa é de realizar aproximadamente 114 mil atendimentos por ano.

Gil Leonardi / Imprensa MG



Cidadania



A secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, que acompanhou a abertura da agência, explicou que o modelo foi construído para agregar em um único espaço os serviços estadual, municipal e federal e, com isso, atender melhor e facilitar a vida da população, além proporcionar maior desenvolvimento da cidade.



“Implantar uma UAI é um exercício de cidadania, pois permite que as pessoas tenham acesso aos serviços básicos. Antes, o cidadão precisava se deslocar até Varginha. Agora, ele passará a economizar tempo, dinheiro e terá um atendimento de qualidade, presteza e cordialidade”, afirmou a secretária.



O Estado é responsável pelo sistema de gerenciamento de filas, além de articular com órgãos responsáveis pelo serviço no local. Já o município arca com implantação e custeio.



O programa



Nesta sexta-feira (24/6), o governo inaugura também a UAI Compartilha de Itajubá, que atenderá oito municípios: Itajubá, Brazópolis, Delfim Moreira, Maria da Fé, São José do Alegre, Piranguçu, Vargem Alegre e Marmelópolis.



A UAI Compartilha foi lançada em 2019 e faz parte do programa estratégico “Minas Atende”, da Seplag. A primeira unidade foi inaugurada em dezembro de 2021, em Leopoldina. A Secretaria possui convênios assinados com outros 25 municípios para a implantação do serviço. Com as inaugurações desta semana, Minas passa a contar com 34 unidades.



Assistência a presos



Também um Núcleo de Assistência à Família (NAF) funcionará dentro da Unidade de Atendimento Integrado (UAI), para atender amigos e familiares de presos do município. Com o serviço prestado em Três Corações, o estado passa a contar com um total de 26 NAFs. Os núcleos são sempre dispostos em locais estrategicamente escolhidos de modo a facilitar o acesso dos familiares de presos, além de diminuir a demanda dos assistentes sociais de cada unidade, que passam a focar o seu trabalho na assistência direta aos presos.



Por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o NAF busca humanizar e agilizar os atendimentos, além de eliminar deslocamentos longos para as portarias dos presídios, geralmente localizados em áreas periféricas, com deficiência de serviços de transporte e de pontos de apoio para alimentação em seus arredores.



“A implantação do NAF visa o atendimento humanizado e qualificado aos familiares das pessoas em privação de liberdade, otimizando o tempo de espera, que anteriormente era realizado nas portarias das unidades prisionais”, destaca Poliana Albino, diretora de Assistência à Família.



Como acessar



Os serviços prestados são cadastramento e credenciamento para visitas (íntima, social e assistida), emissão de carteirinha, atendimento social e entrega de documentos (auxílio reclusão, atestado carcerário e atestado de remissão de pena).



Para solicitar atendimento, é necessário agendamento prévio, por meio deste link, escolhendo o serviço, município, unidade, data e horário.



O atendimento no NAF de Três Corações ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no endereço: Avenida Deputado Renato Azeredo, 1048, Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Fonte: Agência Minas / Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG