Governo de Minas inaugura obras de revitalização do setor neonatal da Maternidade Odete Valadares, em BH

Investimento de R$ 6,2 milhões irá proporcionar a retomada da capacidade total do serviço, com oferta de 40 leitos para recém-nascidos

O Governo de Minas inaugurou, nesta sexta-feira (27/5), as obras de revitalização do setor de Neonatologia da Maternidade Odete Valadares, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), em Belo Horizonte. Iniciada e interrompida em 2018, a obra foi retomada pela atual gestão no ano passado. O governador Romeu Zema, acompanhado do secretário de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, e de outras autoridades, visitaram as instalações do hospital.



O governador ressaltou as melhorias que estão sendo realizadas na unidade e os benefícios que trarão para a sociedade. “Estamos dando mais um passo em Minas Gerais, reduzindo o grande cemitério de obras inacabadas em que se transformou o estado. São mais de 70 UBS que já concluímos ou ainda vamos concluir em todo o estado. E aqui não é diferente. No caso da Maternidade Odete Valadares, cerca de quatro ou cinco anos atrás, foi noticiado que havia formigas dentro dos berçários. E, agora, tive a oportunidade de visitar as novas instalações e posso assegurar que isso não vai mais acontecer. O que vimos lá foram equipamentos modernos, tudo aquilo que existe de melhor está sendo feito para dar uma assistência médica com qualidade”, disse.



“Estamos investindo muito na Saúde. Já compramos mais de 100 tomógrafos e vários veículos de transporte de pacientes para todo o estado. Durante os dois últimos anos Minas Gerais ganhou 590 leitos de UTI”, acrescentou Zema.



Melhorias



Ao todo, foram investidos R$ 4,3 milhões nas intervenções na maternidade. A revitalização irá proporcionar a retomada da capacidade total do serviço, já que a unidade passará de 27 para 40 leitos para recém-nascidos. Entre as melhorias estão a troca de acabamentos, pisos, paredes, forros, luminárias, armários e prateleiras; revitalização da rede elétrica; pintura das esquadrias; instalação de sistema de condicionamento de ar com automação; adequação da rede de gases medicinais e reforma nas instalações sanitárias próximas à Neonatologia.



A nova Unidade Neonatal da Maternidade Odete Valadares recebeu, ainda, investimentos de cerca de R$ 1,9 milhão para aquisição de bens permanentes, como berços aquecidos, monitores multiparâmetros, ventiladores pulmonares, unidades de fototerapia e incubadoras. Outra novidade será a instalação de câmeras no setor, que permitirão o monitoramento pela equipe assistencial, em tempo real, dos bebês internados.



O secretário Fábio Baccheretti ressaltou a importância dos investimentos em Minas. “Me sinto privilegiado por ser secretário deste governo e por ver a saúde pública tendo recursos financeiros e com compromisso. Vale destacar que, em dois anos, investiu-se na Fhemig o equivalente a dez anos. E no restante do estado não é diferente. Em 2018, foram R$ 4 bilhões para saúde pública e, em 2021, R$ 9,5 bilhões, mais que o dobro do recurso”, ressaltou.





Cristiano Machado / Imprensa MG



Gestação de alto risco



De acordo com o diretor da maternidade, José Luiz de Almeida Cruz, as melhorias irão trazer ainda mais qualidade ao atendimento. “Todo esse ganho em infraestrutura e modernização dos equipamentos traz mais segurança e um significativo aprimoramento assistencial ao serviço, além de mais conforto e melhor ambiência para usuários e servidores da nossa unidade, que é referência em gestação de alto risco em Minas Gerais”, ressaltou.



A gerente assistencial da maternidade, Luciana Grizze, afirma que a entrega é fundamental para a garantia da assistência neonatal referenciada no estado. “Atendemos uma elevada proporção de recém-nascidos com casos de alta complexidade, como prematuridade extrema, patologias cirúrgicas neonatais, entre outras. A reinauguração da Neonatologia reforça nossa excelência nos processos e resultados, além da alta performance no acolhimento e na prestação integral e humanizada do serviço”, explicou.



Outros investimentos



Em 2021, outros setores da maternidade receberam investimentos de, aproximadamente, R$ 800 mil em bens permanentes para modernização e ampliação dos atendimentos. Entre os itens adquiridos estão camas hospitalares elétricas, câmaras de conservação, aparelhos de ar condicionado, carrinhos de emergência, entre outros.



Para este ano, estão previstos mais de R$ 3 milhões em investimentos para pintura de toda a maternidade, aquisição de novas camas hospitalares, berços, equipamentos de ultrassom, fotocoagulador a laser, berços aquecidos, entre outros itens.



Novo serviço



A Maternidade Odete Valadares iniciou, neste mês, o atendimento de Cuidados Ampliados às famílias cujos bebês são diagnosticados com patologias ameaçadoras à vida. O serviço de tratamento paliativo neonatal oferece assistência ambulatorial e interconsulta a pacientes das enfermarias obstétricas e da neonatologia.



”O atendimento se faz pelo acolhimento das crianças e suas famílias, cuidando da dor nos campos psicológico, social/ familiar e físico. Atuamos juntamente com a obstetrícia e neonatologia em casos de malformações múltiplas, problemas genéticos, síndromes, prematuridades extremas, entre outros”, afirmou o coordenador do serviço, Wesley Gomes Prata.



A equipe multiprofissional de Cuidados Ampliados é formada por dois médicos pediatras com especialização em cuidados paliativos, um fisioterapeuta, uma psicóloga e uma técnica de enfermagem.

Fonte: Agência Minas / Foto: Cristiano Machado / Imprensa MG