Governo de Minas entrega melhorias na saúde e acesso aos esportes para população do Sul de Minas

Governador vistoriou obras que beneficiam moradores de Brazópolis e São José do Alegre

Foto: Imprensa MG

O Governo de Minas está melhorando o acesso à saúde, educação e esporte para a população da região Sul do estado. Ao todo, já foram investidos mais de R$ 4,7 milhões na construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na cidade de Brazópolis, e de um ginásio poliesportivo em São José do Alegre.

O governador Romeu Zema vistoriou as obras, nesta quinta-feira (13/6). Ele destacou a importância dos equipamentos para melhorar a qualidade de vida dos mineiros.

“A população de Minas merece melhorias na área da saúde, na área da educação, do esporte, segurança e em muitas outras. Temos feito entregas neste sentido, em todo o estado. Estamos trabalhando para levar avanços expressivos para os mineiros”, afirmou o governador de Minas.

Melhorias na saúde

Em Brazópolis, na região Sul de Minas, microrregião de Saúde de Itajubá, a população pode contar com atendimento a poucos metros de casa. O município com pouco mais de 14 mil habitantes acaba de receber mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS), viabilizada com recursos do Estado que somam R$ 2,69 milhões.

Inaugurada em abril, a unidade já presta atendimentos a cerca de 6 mil pessoas por mês e conta com capacidade para duas equipes da Saúde da Família. A unidade se soma a outras cinco UBS do município para ampliar e fortalecer o acesso dos mineiros ao atendimento de saúde de qualidade.

Saúde perto de casa

Ter acesso à saúde perto de casa melhora a vida da população. É o que diz a moradora Zilda Oliveira. Antes, ela precisava se deslocar por um longo trecho a pé para ir ao posto. Agora, basta atravessar a rua.

“Os moradores daqui da redondeza estão muito satisfeitos. Temos médicos o tempo todo, especialistas em um só lugar, e estamos bem atendidos. Além disso, o atendimento está mais próximo da população carente da cidade, o que favorece muita gente. Saúde boa é saúde perto da população”, afirma a moradora.

Educação e esporte

Outra melhoria é a reforma e ampliação do Ginásio Poliesportivo vereador Noel Bernardes da Silva, em São José do Alegre, também no Sul de Minas.

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) viabilizou a intervenção a partir de financiamento de R$ 1 milhão junto ao banco. O valor total do empreendimento, que também conta com contrapartida do município, é de R$ 1,7 milhão.

O espaço passa por reestruturação completa, com intervenções na rede elétrica, hidráulica, acabamentos e troca da cobertura. A conclusão das obras está prevista para agosto deste ano. O projeto também prevê a compra de equipamentos esportivos.

O espaço irá sediar atividades esportivas e eventos como formaturas com mais conforto e segurança para a população. A expectativa é a de que atraia turistas de outros municípios do entorno, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região.

“Os ginásios poliesportivos são importantes equipamentos que dão apoio às escolas, facilitando o acesso à prática de esportes e melhorando a qualidade do ensino. Além disso, muitas vezes, os ginásios propiciam aos pequenos municípios a realização de eventos de maior porte, por isso é necessário uma estrutura adequada”, finalizou o governador.

Fonte: Agência Minas