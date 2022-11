Governo de Minas entrega medalha de Santos Dumont

Honraria foi concedida a 100 personalidades e uma instituição, em cerimônia no município mineiro que leva o nome do pai da aviação.

Foto: Marco Evangelista / Imprensa MG.

O Governo de Minas Gerais entregou, nesta quinta-feira (10/11), a Medalha Santos Dumont. Criada em 1956 para comemorar os 50 anos do primeiro voo do brasileiro Alberto Santos Dumont, a honraria é concedida a personalidades com atuação de destaque no estado, Em 2022, 100 personalidades receberam a condecoração nas categorias Medalha de Ouro, Prata e Bronze, entre desembargadores, deputados, representantes de entidades civis, de universidades e das forças de segurança, além do Instituto Unimed-BH.



Neste ano, o secretário de Estado de Cultura e Turismo (Secult), Leônidas Oliveira, representou o governador Romeu Zema na cerimônia tradicionalmente realizada na cidade que leva o nome do pai da aviação, na Zona da Mata.



“Santos Dumont foi fundamental pelas descobertas todas que o mundo viveu após o advento da aviação, poucos momentos paradigmáticos da história humana possuem a força do voo”, assinalou Leônidas, responsável pela entrega das medalhas de ouro, destacando a perseverança, a disciplina e a inventividade do mineiro que nasceu há 140 anos, e que integra o rol de grandes filhos do estado pelas mesmas características, como Carlos Chagas e Aleijadinho.



Para o prefeito de Santos Dumont, Carlos Alberto de Azevedo, o reconhecimento é “uma honra nacional que leva o nome do Brasil para além das fronteiras do tempo e da nação, um orgulho para nós, brasileiros”, disse, ao distribuir as medalhas de prata. As medalhas de bronze foram entregues pelo comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), brigadeiro do Ar José Henrique Kaipper.



O orador oficial do evento foi o tenente-brigadeiro do Ar Ricardo Tavares, comandante-geral de Pessoal da Aeronáutica, que saudou os demais agraciados. “Todos aqui lembrados têm sua história, tanto pessoal quanto institucional, e em nome deles agradeço ao Governo de Minas por essa comenda tão nobre e, ao mesmo tempo, tão familiar para nós da Força Aérea, e para o Brasil como um todo, porque Santos Dumont é do povo brasileiro”, ressaltou.



Lista de homenageados



Categoria Ouro

Tenente-Brigadeiro do Ar Ricardo Reis Tavares, Comandante-Geral do Pessoal da Aeronáutica

General de Divisão Paulo Alipio Branco Valença, Comandante da 4ª Região Militar do Exército – ExOffício

Jorge Antônio Smicelato, General de Divisão (Reserva)

Major-Brigadeiro do Ar Sérgio Rodrigues Pereira Bastos Junior, Diretor de Ensino da Aeronáutica

Brigadeiro do Ar José Henrique Kaipper, Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR) – Ex-Offício

Brigadeiro do Ar Daniel Cavalcanti de Mendonça, Comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Ar – EPCAR – Ex-Offício

Padre Luis Henrique Eloy e Silva, Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – ExOffício

Coronel Aer Marcelo Reed Sardinha, Diretor do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa – PAMA-LS – Ex-Offício

Glycon Moreira Franco (Glaycon Franco), Deputado Estadual – Promoção

Inácio Franco, Deputado Estadual – Promoção

Sheila Aparecida Pedrosa de Mello (Delegada Sheila), Deputada Estadual – Promoção

Desembargador Renato Luís Dresch, 2º Vice-Presidente do TJMG

Desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta, 3ª Vice-Presidente do TJMG

Desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior, Corregedor-Geral de Justiça do TJMG

Desembargadora Yeda Monteiro Athias, Vice-Corregedora-Geral de Justiça do TJMG

Katherine Earhart Ordoñez, Cônsul dos Estados Unidos em Belo Horizonte

Bráulio Lisboa Lopes, Procurador Regional da União da 6ª Região

Eliane Maria Gonçalves Falcão, Procuradora-Geral de Justiça Adjunta Jurídica

Gilberto Pinto Monteiro Diniz, Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado de MG – Promoção

Marcos Vinicius da Silva Bizarro, Presidente da AMM e Prefeito de Coronel Fabriciano – Promoção

Coronel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais – ExOffício

Delegado-Geral Joaquim Francisco Neto e Silva, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais – Ex-Offício

Coronel BM Giuvaine Barbosa de Moraes, Comandante do 6º Operacional de Bombeiros – Promoção

Sandra Fatima Totte, Promotora de Justiça – Promoção

Ilva Ruas de Abreu, Vice-Reitora da UNIMONTES – Promoção

Vanesca Korasaki, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UEMG

Leonardo David Tuffi Santos, Diretor do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG

Beatriz Coelho Morais de Sá, Advogada – Promoção

Padre Cleto Caliman, Professor Adjunto da PUC Minas

Instituto Unimed-BH





Categoria Prata



General de Brigada Júlio César Belaguarda Nagy de Oliveira, Comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha

General de Brigada Reinaldo Salgado Beato, Comandante da Escola de Sargentos das Armas

Coronel Aviador Alexandre da Costa Cunha, Comandante do Corpo de Alunos do CIAAR

Estevão Lucchesi de Carvalho, Desembargador – Promoção

Coronel PM Eduardo Felisberto Alves, Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar

Coronel PM Terence Pablino Floriano Guimarães, Comandante da 13ª Região da Polícia Militar

Delegada-Geral Andréa Mendes de Souza Abood, Vice-Diretora do DETRAN-MG – Promoção

Coronel BM Daniela Lopes Rocha da Costa, Diretora de Logística e Finanças do CBMMG

Tenente-Coronel Aer André Cardoso Moura, Chefe da Divisão de Serviços Gerais da EPCAR

Tenente-Coronel Aer Renato Costa Siqueira, Comandante do Corpo de Alunos da EPCAR

Valéria Possa Dornellas, Juíza de Direito

Marcos Paulo de Souza Miranda, Promotor de Justiça – Promoção

André Sperling Prado, Promotor de Justiça

Leonardo de Castro Maia, Promotor de Justiça

Galba Cotta de Miranda Chaves, Promotora de Justiça

Sílvia Cunha Capanema, Pró-Reitora de Planejamento, Gestão e Finanças da UEMG

Rose Mary Cosso Schuttenberg, Diretora do Instituto Politécnico da PUC Minas

Hélder dos Anjos Augusto, Vice-Diretor do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG

Anderson Morais Diniz, Consultor Jurídico da União no Estado de Minas Gerais

Adriano da Silva Ribeiro, Chefe de Gabinete da Presidência do TJMG

Thomas Law, Presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China

Arnaldo Oliveira, Diretor-Presidente da Editora Del Rey BH

Narciso Ferreira dos Santos Neto, Doutor em Engenharia de Transportes



Categoria Bronze

Capitão de Mar e Guerra Washington Luís Vieira de Barros, Capitão dos Portos de Minas Gerais

Beatriz da Silva Cerqueira (Beatriz Cerqueira), Deputada Estadual

Marilene Alves de Souza (Leninha), Deputada Estadual

Arnaldo Silva Júnior (Arnaldo Silva), Deputado Estadual

Fernando Pacheco Fialho (Fernando Pacheco), Deputado Estadual

Heli Geraldo de Andrade (Delegado Heli Grilo), Deputado Estadual

Raul José de Belém (Raul Belém), Deputado Estadual

Leonardo de Faria Beraldo, Desembargador

André Luiz Amorim Siqueira, Desembargador

Coronel EB Marcus Bastos Lopes, Chefe do Estado-Maior da 4ª Região Militar

Coronel Intendente Aer Larissa Caldeira Leite Leocadio, Chefe do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa

Rodrigo Piassi do Nascimento, Coronel PM

Alexsander Soares Diniz, Delegado-Geral de Polícia Civil

Milton da Cunha Castro Junior, Delegado de Polícia Civil

Carlos Eduardo Esteves Conde Sangenis, Tenente-Coronel do Exército

Tenente-Coronel Aer Lázaro de Andrade Stallone, Chefe da Divisão Técnica do Parque Material Aeronáutico de Lagoa Santa

Tenente-Coronel PM Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, Subchefe do Gabinete Militar do Governador

Tenente-Coronel PM Sandro Vieira Corrêa, Coordenador Estadual Adjunto da Defesa Civil

Carlos Eduardo Justino Martins, Tenente-Coronel PM

Leonardo José Copati, Tenente da Aeronáutica

Daniel de Souza Ramos, Major Intendente da Aeronáutica

Carlos Alberto da Silveira Isoldi Filho, Promotor de Justiça

Alderico de Carvalho Júnior, Promotor de Justiça

Tereza Rachel d’Avila Riani, Promotora de Justiça

Nikolas Stefany Macedo Katopodis, Subdefensor Público-Geral

Rachel Tolomelli Campos, Defensora Pública

Geovani Zanovello de Souza, Capitão EB

Kátia Lúcia Pacheco, Diretora da Biblioteca Universitária da UFMG

Sindier Antônia Alves, Vice-Diretora da Biblioteca Universitária da UFMG

Rodrigo Fialho Silva, Diretor da Unidade Acadêmica da UEMG em Leopoldina

Wilba Lúcia Maia Bernardes, Diretora da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas

Adelina Martins de La Fuente, Diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas

Marcelo de Souza e Silva, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte

Márcio Elias de Lima e Santos, Prefeito Municipal de Inhapim

Carlos Augusto Lopo Oliveira, Médico Universitário

Adálcio Carvalho de Araújo, Professor de Educação Superior da UEMG

William Gomes Nogueira, Suboficial da Aeronáutica

Acyr Maurício Cantarino Júnior, Suboficial da Aeronáutica

Sidicrei Laureano Jacovine, 1º Sargento BM

Carolina Diversi do Nascimento Stefani Zucateli, 2º Sargento da Aeronáutica

Neimar Caldas Dias, 2º Sargento BM

Reynaldo José dos Santos, 3º Sargento PM

Maria Inês de Almeida, Professora Aposentada da UFMG

Luiz Gonzaga Morando Queiroz, Doutorado em Literatura Comparada

José Gomes Filho, Pós-Graduado em História do Brasil

Ana Carolina Pinto Caram Guimarães, Advogada

Armando Greco Filho, Administrador de Empresas

Stanley Savoretti de Souza, Oficial Substituto de Cartório



Comenda



Tradicionalmente realizado na Fazenda Cabangu, onde nasceu Alberto Santos Dumont e sede de um museu que guarda um precioso acervo do inventor, entre réplicas de aviões e objetos pessoais, a Medalha Santos Dumont é concedida em quatro graus: Grande Colar, Ouro, Prata e Bronze. A honraria faz referência ao feito do aviador brasileiro, que alçou voo em uma aeronave mais pesada que o ar, o 14-Bis – em outubro de 1906, em Paris (França).

Fonte: Agência Minas.