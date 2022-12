Governo de Minas divulga resultado do Cadastro Escolar 2023

Confirmação da matrícula na rede estadual deve ser feita entre os dias 20/12 e 13/1/2023.

Foto: SEE-MG / Divulgação.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) divulgou, na segunda-feira (12/12), o resultado do Cadastro Escolar 2023, para encaminhamento dos estudantes, pais ou responsáveis que se inscreveram pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para a Matrícula (Sucem), realizado entre os dias 9 e 30/11 deste ano, com objetivo de garantir vaga em uma das escolas da rede pública estadual ou municipal, conforme orientações fornecidas durante o cadastro.

Os dados para consulta já estão disponíveis na página cadastroescolar.educacao.mg.gov.br. Para saber a escola à qual foi encaminhado para matrícula, o estudante ou responsável deve informar o número de inscrição e data de nascimento do candidato inscrito no sistema. E quem tiver perdido o número de inscrição pode resgatá-lo no próprio site do cadastro, basta clicar em “esqueci meu número de inscrição”, informar nome completo, tipo de ensino, data de nascimento e nome do pai ou mãe.

Após verificar os dados informados pela secretaria, a pessoa deve procurar a escola estadual indicada no cadastro para confirmar a matrícula. Na rede estadual, a confirmação de matrícula será de 20/12 a 13/1/2023. Na rede municipal, segue o calendário da secretaria municipal de educação do município. Quem não tem acesso à internet, deve procurar a Secretaria Municipal de Educação dos 727 municípios que aderiram ao Sucem para consultar a unidade de ensino que foi encaminhado para efetivar a matrícula escolar.

De acordo com a superintendente de Organização Escolar e Informações Educacionais da SEE, Simone Emerick, o cadastro vai direcionar o candidato para a rede pública em escola mais próxima de sua residência, que tenha vaga para a etapa a ser cursada pelo estudante considerando os critérios definidos pela Resolução SEE n° 4.775/2022. Ela destaca a importância de o candidato ficar atento aos documentos necessários para efetivar a matrícula, que estão listados na resolução.

“É importante que o estudante ou responsável se atente ao período para confirmar a matrícula que vai garantir a vaga na rede estadual de ensino ou na rede municipal. Além disso, deve verificar os documentos listados na resolução como comprovante de residência e de escolaridade, pois são primordiais para a confirmação da matrícula na escola indicada que dará acesso à etapa de ensino ao qual o candidato se inscreveu”, explicou a superintendente.

Balanço cadastro

A SEE-MG recebeu 326.706 inscrições para o Cadastro Escolar 2023. Cerca de 82% do total de pedidos recebidos pela instituição foram direcionados para escolas estaduais da rede. Foram disponibilizadas vagas para Educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino fundamental anos iniciais e anos finais, ensino médio, educação profissional e Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI).

Vagas remanescentes

Para quem perdeu o prazo do cadastro escolar deste ano, a secretaria vai abrir uma oferta de vagas remanescentes, a partir de 24/1. As inscrições poderão ser realizadas pelo Sucem até 10/2/2023. A inscrição é para uma vaga, portanto, a família não escolhe a escola.

Nesta nova oportunidade, pais, responsáveis ou o aluno maior de idade também deverão acessar o site do sistema, preencher os campos com o nome, data e local de nascimento, além do nome do pai, mãe ou responsável legal, entre outras informações. O candidato deverá indicar, ainda, qual é o tipo de ensino, nível e etapa que pretende cursar.

As famílias que não têm acesso à internet poderão procurar uma escola estadual ou municipal para se candidatar a uma das vagas remanescentes.

Fonte: Agência Minas.