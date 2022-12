Governo de Minas divulga resultado da primeira chamada do Compete Minas

Lista de projetos aprovados pode ser conferida no site da Fapemig.

Foto: CSul.

Já está disponível pela internet o resultado da primeira chamada do programa Compete Minas. Lançado pelo Governo do Estado no primeiro semestre de 2022, o programa é uma oportunidade para que empresários, empreendedores e Institutos de Ciência e Tecnologia acessem recursos públicos não reembolsáveis para desenvolverem projetos de inovação e produtos tecnológicos dentro de seus negócios e instituições.

O programa foi dividido em duas linhas. Para a linha 1, com foco em empresas, foram apresentadas 69 propostas, sendo 39 habilitadas para a etapa 2. Nesta, foram aprovadas 30 propostas para contratação, sendo nove indeferidas pelas Câmaras de Avaliação de Projetos Exclusiva (Cape). As propostas aprovadas para contratação foram elencadas em ordem decrescente de notas.

Para a linha 2, com foco em instituições de ciência e tecnologia, foram apresentadas 24 propostas, sendo 19 habilitadas para a Etapa 2 (Avaliação de Mérito). Nesta fase, foram aprovadas 17 propostas para contratação, sendo duas indeferidas pelas Cape. As propostas aprovadas para contratação foram elencadas em ordem decrescente de notas.

A relação completa das propostas aprovadas encontra-se no site da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

Compete Minas

O Compete Minas busca impulsionar os setores econômicos do estado e aproximar as instituições de ensino e pesquisa à iniciativa privada. Dividido em duas linhas, a primeira intitulada Empresas, disponibiliza na segunda rodada mais de R$ 80 milhões para a iniciativa privada, startups e cooperativas mineiras desenvolverem projetos de inovação tecnológica em produtos ou processos de maneira independente ou em parceria com outras instituições.

Já a segunda linha, Tríplice Hélice, voltada para as instituições de ciência e tecnologia (ICT), prevê um aporte na segunda rodada de mais de R$ 80 milhões para universidades públicas e privadas realizarem projetos de pesquisa e inovação em parceria com o setor privado.

O programa é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) e a Fapemig, com o apoio da Fiemg, Faemg, Fecomércio, Ocemg e do Sebrae.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o programa é uma importante ação do Governo de Minas para estimular o crescimento das empresas no estado: “Ao incentivar o acesso a recursos para inovação junto ao setor privado, o Estado se posiciona como amigo do empreendedor, impulsionando empresas a criarem diferenciais para enfrentar a concorrência. O Compete Minas oferece melhores condições para que empreendimentos mineiros se desenvolvam e, consequentemente, contribuam para gerar oportunidade de emprego e renda aos mineiros”, enfatiza.

Próxima chamada

O setor empresarial é uma importante fonte de emprego e renda do estado, no entanto, empresas precisam de ambientes favoráveis ao empreendedorismo e à atração de investimentos para se desenvolverem. Para tanto, a segunda rodada do edital já está aberta no site da Fapemig.

“O objetivo agora na segunda rodada é promover um significativo aumento dos projetos e atividades de inovação, bem como o incremento da competitividade das empresas e da economia mineira”, afirma Telma Ragonezi, diretora de Fomento ao Ecossistema de Inovação.

Empresas e ICTs interessados em receber a subvenção econômica do Compete Minas poderão submeter projetos até 3/3/2023. Mais informações no site da Fapemig.

