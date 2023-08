Governo de Minas auxilia indústria farmacêutica a aumentar capacidade produtiva em Pouso Alegre

Empresa com capital 100% nacional está investindo R$ 200 milhões em expansão fabril no Sul de Minas que vai gerar mais 300 empregos

Foto: União Química / Divulgação

Uma das maiores marcas do setor farmacêutico em Minas Gerais está ampliando a capacidade produtiva e gerando mais empregos. A União Química está construindo mais cinco linhas de produção de alta performance na unidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas.

A expectativa é a de que as obras sejam inauguradas no primeiro semestre de 2024, com geração de mais 300 empregos permanentes. O investimento é de R$ 200 milhões e contou com o apoio do Governo Estadual, por meio da Invest Minas, Agência de Atração de Investimentos vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

A União Química se destaca pela produção de injetáveis, produtos líderes de mercado na área hormonal e oftalmológica, além de vasto portfólio de produtos e formas farmacêuticas. Além da expansão física, a empresa vai investir na modernização da produção, com equipamentos importados da Itália, e na construção de uma creche para filhos de funcionários.

“A expansão da fábrica de Pouso Alegre é um passo estratégico para o crescimento da companhia. Seguimos nossa missão de desenvolver e fornecer produtos de alta qualidade para gerar impacto na saúde e bem-estar da população, mas também de forma que reflita economicamente na vida das pessoas nas regiões onde temos planta fabris, como o nosso importante polo em Minas Gerais”, destaca Fernando de Castro Marques, presidente da União Química.

Com a expansão, a empresa espera atingir um volume de 30 milhões de unidades por mês, que serão comercializadas no Brasil e na América Latina.

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio enfatizou a importância das medidas de simplificação adotadas na atual gestão para criar cenário cada vez mais favorável a quem empreende e gera postos de trabalho. “Minas Gerais tem um ambiente de negócios simplificado e atrativo, além da boa infraestrutura e logística de escoamento produtivo. Isso atrai empresas e também faz com que possam expandir empreendimentos, como é o caso da União Química. Trabalhamos diuturnamente para isso: tornar o estado cada dia mais aberto, economicamente viável e, claro, ampliar a geração de empregos e renda para os mineiros”.

“É muito gratificante ver uma empresa com mais de 20 anos de presença em Minas ampliar operações no estado, visando alcançar novos mercados no Brasil e no exterior a partir de Minas Gerais. A Invest Minas se orgulha de auxiliar na consolidação de mais esse investimento, que trará em breve mais empregos e renda para os mineiros”, afirma Leandro Andrade, diretor da Invest Minas.

Setor em expansão

A produção de fármacos é uma das indústrias que vem atraindo mais investimentos em Minas Gerais nos últimos anos.

O setor está entre os cinco que mais formalizaram investimentos com a Invest Minas em 2023, com um total de R$ 1,7 bilhão, e expectativa de criação de cerca de 900 empregos. Há novos empreendimentos fabris sendo construídos literalmente de Norte a Sul do estado, com destaques para os polos de Montes Claros e de Pouso Alegre, além de centros de distribuição.

“Minas Gerais, por meio de políticas públicas com foco em atração de empresas do setor farmacêutico, já produz mais medicamentos do que consome. Tais resultados estimulam a atração de novos investimentos desse setor e, consequentemente, o adensamento da cadeia produtiva já que fornecedores de insumos se instalam próximos às grandes farmacêuticas. Finalmente, a sociedade se beneficia diretamente pela geração de empregos de qualidade”, destaca Larissa Batista, gerente de Atração de Investimento da Invest Minas.

Fonte: Agência Minas